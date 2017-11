Protest Paris 2 Foto: Hotnews

​Protest si la in capitala Frantei impotriva legilor care vor sa stopeze lupta anti-coruptie. Mai multi romania s-au strans duminica dupa-amiaza in fata Ambasadei Romaniei din Paris cu pancarte de protest si desene.Romanii au arborat mesaje in limbile romana, franceza si engleza:"Munceam si ne-ati deranjat / Oricum nu trimitem noi cat furati voi!""Nu vand viitorul nepotilor pentru punctul de pensie""Europe stand up with us to defend Justice""C'est si grave que meme les introverts sont sortis!"