VIDEO Live Text Protest fata de proiectul de modificare a legilor justitiei la Bucuresti. Peste 6.000 de oameni au strigat in Piata Victoriei "Nu vrem sa fim o natie de hoti!". Protestatarii au plecat de la Guvern spre Parlament

Ora 18.43: Numarul protestatarilor a crescut la 4.000.





Ora 18.36: Circulatia dinspre Kiseleff a fost blocata. Manifestantii vin valuri spre Piata Victoriei. Antena 3 transmite din Piata Victoriei.

18.06: Circa 200 de persoane protesteaza in Piata Victoriei, in fata Guvernului, conform numaratorii reporterului HotNews.ro aflat la fata locului. Oamenii folosesc vuvuzele, au steaguri si pancarte si scandeaza impotriva Guvernului si a partidelor de guvernamant













Se striga: Nu vrem sa din o natie de hoti / PSD, ciuma rosie / Hotii, Hotii!

Multe persoane au venit insotite de copii, altele pe bicicleta sau cu animalele de companie





Ora 17.58: Echipe de negociatori ale Jandarmeriei au aparut in piata.





Ora 17.56: Cateva zeci de oameni s-au strans deja in Piata Victoriei. Se circula normal, iar masinile care trec claxoneaza in semn de sustinere fata de protestatari. Sunt si membri ai fortelor de ordine pe cai.

Protestatarii au plecat in mars spre Romana, desi in Piata Victoriei continua sa vina sute de oameni de la metrou sau de pe strazile adiacente.Andreea Cretulescu face show la Romania TV: Ultimele noutati despre pensii: datele de la INS, datele oficiale, arata ca acel colaps de la pensii despre care se tot vorbeste e o poveste, o po-ves-te, o poveste! Nimic despre proteste pana acum.Oamenii pleaca pe Lascar Catargiu, spre Romana si mai departe spre Parlament, locul in care se PSD si ALDE vor sa modifice legile Justitiei.Peste 6.000 de protestatari au ocupat Piata. Traficul e aproape inchis, mai putin artera din fata Guvernului.Se scandeaza "Nu vrem sa fim condusi de hoti / Ne-am saturat cat ne-ati furat". Protestatarii se extind in Piata.xxxxx: Aproximativ 3.000 de oameni protesteaza acum.: Digi 24 si Realitatea TV au transmis deja live din piata Victoriei, dar si de la alte proteste din tara. Celelalte televiziuni de stiri ignora deocamdata protestul18.30: Circa 1.500 de oameni protesteaza in acest moment.18.19: Numarul protestatarilor creste constant, apropiindu-se de 1000 de oameni. Grupuri compacte vin dinspre gurile de metrou, in timp ce zeci de oameni s-au adunat si pe trotuarul de la Antipa18.10 Circa 500 de persoane protesteaza in acest moment. Lumea scandeaza: Justitie, nu coruptie! / Jos Guvernul