Baile Herculane: Primarul vrea sa faca Turn Belvedere pe Platoul Coronini, unde adeptii MISA formeaza spirala anuala

Primarul orasului Baile Herculane, Cristian Miclau, vrea sa construiasca un Turn Belvedere chiar pe Platoul Coronini, acolo unde in fiecare primavara adeptii MISA formeaza celebra spirala, in jurul datei de 1 mai, pentru a creste numarul de turisti in statiune, scrie News.ro.





"Am considerat ca Platoul Coronini se preteaza la ceea ce ne dorim noi. Este un traseu usor de parcurs, turistii vor urca pe scari pana in varful turnului, gratuit, si vor avea parte de cea mai frumoasa imagine a statiunii. Solutia tehnica va fi din structura metalica", a declarat Cristian Miclau.





In fiecare an, in jurul datei de 1 mai, mii de yoghini se aduna in Baile Herculane pentru a participa la spirala MISA. In acea perioada locurile de cazare sunt ocupate in proportie de suta la suta, iar comerciantii din statiune abia asteapta momentul cand yoghinii ajung in Herculane deoarece le cresc vanzarile. Practic, este perioada cea mai profitabila din an, din punct de vedere economic, pentru Baile Herculane.





Anul acesta aproximativ 3.000 de persoane au participat in perioada 26 aprilie- 7 mai la Tabara MISA.





Spirala MISA are loc pe Platoul Coronini din statiunea Baile Herculane, un loc considerat sacru.