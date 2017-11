Proteste de amploare impotriva proiectului de modificare a legilor justitiei, anuntate duminica seara in Piata Victoriei din Bucuresti, in peste 25 de orase din tara si in 10 orase in diaspora

Mobilizarea pentru protest s-a facut pe Facebook, organizatorii fiind comunitatile Coruptia ucide, 600000 pentru Rezistenta, Contract Romania si Declic.Bucuresti - https://web.facebook.com/events/142395802969507/ Cluj - https://www.facebook.com/events/355471574923664/ Timisoara - https://www.facebook.com/events/135411163882253/ Galati - https://www.facebook.com/events/152079668754134/ Alba Iulia - https://www.facebook.com/events/1732861080078005/ Arad - https://web.facebook.com/events/1918043201847282/ Targu Mures - https://www.facebook.com/events/144562902959331/ Iasi - https://www.facebook.com/events/739500782905119/ Sibiu - https://www.facebook.com/events/1653648714681482/ Constanta - https://www.facebook.com/events/286845598492029/ Suceava - h ttps://www.facebook.com/events/348803858864489/ Radauti - https://www.facebook.com/events/764429837063308/ Oradea - https://www.facebook.com/events/1505153682911929/ Craiova - https://www.facebook.com/events/180006145888649/ Brasov - https://www.facebook.com/events/1619847641400475/ Targu Ocna - https://web.facebook.com/events/188998864994227/ Slatina - https://web.facebook.com/events/158152031345841/ Ramnicu Valcea - https://web.facebook.com/events/141815386462341/ Baia Mare - https://web.facebook.com/events/487396964967549/ Ploiesti - https://www.facebook.com/events/689842974544117/?ti=cl Bacau - https://www.facebook.com/events/922647267883340/?ti=cl Roman - https://web.facebook.com/events/184861972075923/ Lugoj - h ttps://web.facebook.com/events/1655578324481770/ Focsani - https://www.facebook.com/events/769562769894909/?ti=cl Medias - https://web.facebook.com/events/464989970563756/ Zalau - https://web.facebook.com/events/131368404189797/ DevaZurich - https://www.facebook.com/events/156300151773591/ Scotia - https://www.facebook.com/events/482738848772045/ Paris - https://web.facebook.com/events/1744671305836917/ Berlin - https://web.facebook.com/events/307519226394681/ Munchen - https://www.facebook.com/events/827544704081855/ Birmingham - https://www.facebook.com/events/144455202859721/ Milano - https://www.facebook.com/events/188171208409470/ Roma - https://www.facebook.com/events/378194882614481/ Londra - https://www.facebook.com/ events/298954543924170/ Toronto - https://www.facebook.com/events/185367362012252/ Motivele ?1. Proiectul de modificare al Legilor Justiției a ajuns deja în Parlament și urmează să fie supus dezbaterii și votului în plen.Inspecția Judiciară va deveni o unealtă politică în mâna ministrului Justiției.Numirea procurorilor-șef de către ministru, fără control din partea preşedintelui înseamnă că DNA se va întoarce la PNA, iar Parchetul devine subordonat intereselor politice.Dacă acest pachet de legi va fi adoptat de Parlament ar însemna un dezastru pentru România și cetățenii ei. Ne putem lua adio de la o justiție independentă.Nu suntem singuri în această luptă.De la Magistrați la Președinte și Comisia Europeană, cu toții s-au poziționat împotriva acestor legi.Este momentul ca fiecare dintre noi să acționeze și să nu legitimeze încercarea corupților de a controla Justiția.2. Luni, Senatorii jurişti au dat luni un raport negativ unui proiect de lege care-i împiedică pe cei condamnaţi penal să ocupe funcţia de preşedinte al ţării.Urmeaza votul in Senat.Asta inseamna ca un borfas, condamnat penal, poate decide soarta romanilor si ii va reprezenta pe acestia.Cum ne protejam si cum facem sa avem parte de un mars de protest civilizat:1. Nu afişam un comportament agresiv faţa de jandarmi sau faţă de alţi demonstranţi.2. Nu încurajam comportamentul violent al celorlalţi demonstranţi.3. Dacă observam un comportament abuziv sau violent al forţelor de ordine, il înregistram cu ajutorul telefonului.4. Nu strigam sloganuri obscene.5. Părăsim temporar demonstraţia, pentru a ne hidrata, încălzi sau odihni. Revenim cu grijă la demonstraţie.6. Suntem calmi şi solidari. Aducem la protest colegi, prieteni şi membri ai familiei.7. Vorbim cu oamenii necunoscuţi din jurul nostru. Un protest este o modalitate buna de a socializa si a face schimb de idei.8. Daca un idot/grup de idioti incep sa arunce cu obiecte spre cladiri/forte de ordine doar ca sa faca scandal, toata lumea se lasa in jos, va departati de acel grup, astfel incat acele persoane care vor sa cauzeze scandal, sa fie super vizibile. Cand toata lumea sta jos ghemuita, orice idiot care arunca cu o sticla o sa fie la fel de vizibil ca si Mona Lisa. Deci strategia lui de a face scandal o sa eșuezeAsadar, cu cati prieteni vii maine la protest?Schimbarea incepe cu noi si nu se termina niciodata.E un drum lung, iar perseveranta noastra in fata coruptiei le va da si celorlalţi increderea si speranta ca puterea este de fapt in mainile noastre