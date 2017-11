Scurgeri de gaze de la o cisterna incarcata cu GPL pe DN 25, in Galati

"Cisterna a fost scoasa de pe DN 25 si dirijata pe o pasune, la o distanta de un kilometru de sosea si de zona locuita, accesul fiind restrictionat in zona din motive de siguranta", a precizat primarul comunei Branistea, Marin Adamache.Purtatorul de cuvant al ISU Galati a adaugat ca, potrivit procedurilor, in astfel de cazuri se instituie o zona de siguranta in jurul cisternei, dupa care se analizeaza posibilitatea de trecere a combustibilului in alta cisterna sau de eliberare controlata in atmosfera a gazelor, daca nu se poate recupera in conditii de siguranta.