Un urs a incercat sa intre in Cabana Postavarul, in judetul Brasov

Acesta a spus ca nu este pentru prima data cand ursul da tarcoale cabanei, cel mai probabil animalul cautand hrana. Aseara, in zona se aflau in jur de 50 de turisti. Nimeni nu a fost atacat sau ranit.In zona s-a deplasat un subofiter de la Jandarmeria Montana care a ramas la cabana pe parcursul noptii, a mai spus Ciprian Aldea.Administratorul cabanei solicita ca autoritatile competente sa ia masuri concrete cat mai repede posibil avand in vedere ca la cabana Postavarul vor ajunge tot mai multi turisti odata cu inceperea sezonului de schi.Alte apeluri la 112 au venit sambata seara de la locuitori din zona cartierului Racadau, din municipiul resedinta, unde a fost vazut un urs la tomberoane pe strada Arinului. Si pe strada Jupiter, langa piata Asta a fost semnalata, in jurul orei 2,30, prezenta unui pui de urs. In ultimele saptamani, in zona cartierului Racadau, locatarii au semnalat prezenta mai multor ursi care coboara din padure odata cu lasarea intinericului, pentu a veni la tomberoanele de gunoi.Vineri seara, un tanar de 28 de ani din localitatea brasoveana Harseni a fost atacat de un urs in apropierea unei ferme. In urma cu doua saptamani, in municipiul Fagaras, o fetita de 14 ani a fost atacata de urs pe o strada din oras in timp ce se deplasa la scoala. Autoritatile locale din mai multe localitati din judet au facut demersuri la Ministerul Mediului cerand recoltarea a sase exemplare, dar, deocamdata, se pare ca doar pentru ursul de la Fagaras s-a primit aprobare in acest sens.Reprezentantii Regiei Locale a Padurilor Kronstadt din Brasov, subordonata Consiliului Local, au precizat de nenumarate ori ca ursii s-au inmultit foarte mult in ultimii ani. Numai in zona administrata de Kronstadt, cuprinsa intre Brasov-Poiana Brasov-Predeal, exista un numar de 100 de exemplare de animale, desi nu ar trebuit sa existe mai mult de 20.