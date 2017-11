Perchezitii la persoane suspectate ca au postat anunturi de vanzare fictive pe internet

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges, cu suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul I.G.P.R, fac, duminica, trei perchezitii domiciliare pe raza judetului Galati la locuintele unor persoane banuite de inselaciune, fals si uz de fals, dar si la sediul unei societati comerciale.Persoanele vizate sunt suspectate ca, in luna iunie, ar fi postat pe internet anunturi false privind vanzarea unor bunuri si ar fi incasat sumele de bani pretinse in anunturi fara a livra bunurile in schimb.Prejudiciul produs prin activitatea infractionala este de aproximativ 8.000 de lei.Trei persoane vor fi audiate la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Arges.La actiunea participa politisti de investigare a criminalitatii economice din judetul Galati si luptatori din cadrul Serviciilor pentru Actiuni Speciale Arges si Galati.