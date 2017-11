Peste 84.000 de cazuri de infectii respiratorii acute, in crestere fata de saptamana precedenta

Potrivit ultimelor statistici ale Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), citate de News.ro, in ultima saptamana, la nivel national s-au inregistrat 84.071 cazuri de infectii respiratorii acute (gripa, viroze si pneumonii), cu 1.3% mai mult decat in saptamana precedenta."Nu s-au inregistrat cazuri confirmate de gripa, morbiditatea prin infectii respiratorii acute incadrandu-se in intervalul asteptat in aceasta saptamana", precizeaza specialistii CNSCBT.Potrivit acestora, s-au inregistrat 12 suspiciuni de gripa.De la inceputul sezonului de supraveghere a infectiilor respiratorii acute au fost confirmate cu laboratorul 758 cazuri de gripa, fiind inregistrate 27 de decese.