Ministerul Educatiei vrea Biblioteca scolara virtuala. Pana la sfarsitul lunii, inspectoratele scolare vor realiza pe site-ul propriu o sectiune pentru cursuri , demonstratii si ghiduri gratuite

Inspectoratele scolare judetene vor dezvolta pe site-urile proprii un spatiu de organizare a resurselor educationale deschise, elaborate de cadrele didactice din judet. Sectiunea va avea o structura unitara de continut, organizata pe niveluri de invatamant/clase si arii curriculare/discipline de studiu. Termenul de implementare a acestei initiative este luna noiembrie si face parte dintr-un proiect al Ministerului Educatiei de a realiza Biblioteca Scolara Virtuala.

"In acord cu directivele Comisiei Europene si cu linia strategica din Agenda Digitala a Romaniei privind utilizarea TIC in cadrul procesului de invatare (resurse educationale deschise/RED si Web 2.0), inspectoratele scolare judetene, la solicitarea Ministerului Educatiei Nationale (MEN), vor dezvolta pe site-urile proprii un spatiu de organizare a resurselor educationale deschise, elaborate de cadrele didactice din judet. In acest sens, MEN recomanda o structura de continut unitara, organizata pe niveluri de invatamant/clase si arii curriculare/discipline de studiu. In functie de complexitatea si varietatea resurselor, acestea pot fi structurate si pe alte tipologii (ex.: curriculare/extracurriculare). Termenul dezirabil de implementare a acestei initiative este luna noiembrie 2017", informeaza Ministerul Educatiei printr-un comunicat de presa.

Resursele educationale deschise sunt mijloace de invatare adaptate la nevoile specifice ale procesului instructiv-educativ, disponibile gratuit. Din aceasta categorie fac parte diverse materiale de invatare, suporturi de curs, proiecte, experimente si demonstratii, dar si programe scolare, ghiduri pentru profesori sau alte materiale educationale (articole, module, prezentari ce acopera atat sfera curriculara, cat si cea extracurriculara etc.).

Potrivit Ministerului Educatiei, cadrele didactice pot propune materiale educationale proprii, in format electronic, cu respectarea legislatiei in vigoare privind proprietatea intelectuala/dreptul de autor.

"Evaluarea si selectia resurselor se desfasoara la nivelul inspectoratelor scolare, in consiliile consultative de specialitate. Procesul de evaluare si selectie a resurselor educationale deschise se va derula cu ritmicitate, cel putin o data pe luna, in functie si de frecventa si numarul materialelor educationale depuse", mai arata documentul Ministerului, care adauga ca o structura unitara de organizare va permite ulterior integrarea colectiilor de resurse din fiecare judet in Biblioteca Scolara Virtuala, a carei realizare Ministerul Educatiei si-a asumat-o pana la finalul actualului exercitiu de finantare din fonduri europene (2014-2020), alaturi de Platforma Scolara de e-learning.