ITM Hunedoara considera incidentul din zona Pestera Bolii ca fiind accident colectiv de munca si va deschide o ancheta

Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Hunedoara va deschide o ancheta in cazul evenimentului din zona Pestera Bolii unde un mal de pamant s-a prabusit peste trei muncitori care executau lucrari de infrastructura, acesta fiind considerat accident colectiv de munca, relateaza News.ro, citand purtatorul de cuvant al institutiei, Sorin Gabriel Istrate.

"Inspectorul-sef al ITM Hunedoara este in drum spre zona in care malul de pamant s-a surpat peste cativa muncitori. Nu stim cu exactitate ce munceau ei acolo, stim doar ca executau lucrari de infrastructura. Ceea ce stim, in acest moment, e ca sunt victime, iar acesta este un accident colectiv de munca. Se va face ancheta", a declarat Sorin Gabriel Istrate.

Potrivit sursei citate, o firma din Baia Mare executa lucrarile in locul unde a avut loc accidentul.

Trei persoane sunt prinse sub un mal de pamant, langa Petrosani, in zona Pestera Bolii din judetul Hunedoara, una dintre victime fiind declarata decedata. Pompierii actioneaza penntru scoaterea de sub pamant a celorlalte doua persoane.

In zona a fost deplasat si un container multirisc dotat cu echipamente de asigurare si stabilizare ce permit derularea actiunilor de cautate salvare in medii greu accesibile, au transmis reprezentantii ISU Hunedoara.