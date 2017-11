Stire actualizata Hunedoara: Trei muncitori au decedat, dupa ce au fost prinsi de un mal de pamant, in timpul executarii unei lucrari la un pod de cale ferata

Trei muncitori au decedat dupa ce au fost prinsi sub un mal de pamant, in localitatea Pestera Bolii din judetul Hunedoara, in timpul executarii unei lucrari la un pod de cale ferata. ITM va deschide o ancheta, evenimentul fiind considerat accident colectiv de munca.

"Cauzele urmeaza sa se anunte dupa investigarea si evaluarea situatiei. Aici sunt specialisti care investigheaza daca regulile de protectia muncii au fost respectate".

Trei muncitori care executau lucrari la un pod de cale ferata au fost surpinsi de un mal de pamant.

Jandarmeria, citata de Agerpres, precizeaza ca o victima este acoperita pana la brau cu pamant, e inconstienta, iar celelalte doua sunt acoperite total.

UPDATE 13.15: Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul de Interne a declarat la Digi 24 ca, "din pacate, sansele de a-i recupera in viata pe muncitori sunt extrem de mici. Deja avem declarat un decedat".La fata locului au fost deplasate doua autospeciale de stingere cu module de descarcerare si o ambulanta SMURD. De asemenea, a fost alertat un echipaj de salvatori care actioneaza cu un container multirisc (cu accesorii de descarcerare grea, asigurare si stabilizare, care permit derularea misiunilor de cautare-salvare in medii greu accesibile).