Episcopia Greco-Catolica Oradea reactioneaza la documentarul Trinitas potrivit caruia persecutiile greco-catolicilor sub comunism sunt "pedagogie divina": Un atac la memoria martirilor. Ne doare

Cu durere in suflet am vizionat filmul documentar "Patriarhul Justinian Marina Reintregirea Bisericii Ortodoxe Romane", transmis recent pe postul Trinitas al Bisericii Ortodoxe Romane. El constituie, in opinia noastra, un atac la memoria martirilor Bisericii Greco-Catolice.

Tinem sa repetam ceea ce cardinalul Alexandru Todea a spus de mai multe ori la inceputul anilor 1990, dupa caderea comunismului: "toata suferinta Bisericii noastre din acesti ani de persecutie o oferim Domnului"! Noi, Biserica Greco-Catolica, in pragul Centenarului Marii Uniri, ne asumam cu demnitate trecutul si istoria si multumim Domnului pentru tot binele facut poporului roman de aceasta Biserica. Ne gandim la primele scoli romanesti sistematice deschise la Blaj in 1754, la Corifeii Scolii Ardelene si la Supplexul de la 1792, ne gandim la Timotei Cipariu si la introducerea literelor latine in scrierea romaneasca, la "Campia Libertatii" din 1848, la Simion Barnutiu, la Pronunciamentul din 1868, tot de la Blaj, ne gandim si la Marea Unire de la Alba Iulia din 1918. De fiecare data greco-catolicii s-au gandit si au lucrat pentru toti romanii, indiferent daca erau ortodocsi sau uniti. In marile momente ale istoriei lor, romani au fost intotdeauna impreuna!

Ne doare si ne intristeaza acest mesaj al fratilor ortodocsi, conform caruia actul samavolnic de desfiintare a Bisericii Unite si persecutiile dure incepute in 1948 impotriva membrilor acesteia constituie un act de "pedagogie divina", cu atat mai mult cu cat mesajul este transmis de lideri de opinie ai BOR, de clerici din interiorul institutiei, secondati de unii academicieni.

Ne doare cu atat mai mult cu cat atacul este facut in preajma intrarii in anul centenarului Unirii. La Alba Iulia, in 1918, episcopul ortodox Miron Cristea l-a ascultat pe mai tanarul episcop greco-catolic Iuliu Hossu citind Declaratia Unirii, pentru ca mai apoi cei doi ierarhi sa se imbratiseze frateste, simbolizand prin acest gest pacea dintre cele doua Biserici si Unirea pe veci a romanilor.

Contributia istorica a Bisericii Romane Unite este bine cunoscuta, la fel si prigoana dezlantuita impotriva acesteia si a credinciosilor ei in timpul regimului comunist de trista amintire. Si totusi, nedreptatile la care suntem supusi din partea fratilor ortodocsi continua, in pofida sprijinului de care se bucura in Europa comunitatile romanesti ortodoxe din partea Bisericii Catolice. Este injust ca noua, greco-catolicilor, fratii majoritari ortodocsi, sprijiniti de oameni din institutiile statului, sa ne spuna ca martiriul Bisericii Romane Unite nu a existat!

Ne doare aceasta tentativa de rescriere a istoriei Bisericii noastre de catre BOR, dar si rescrierea istoriei rezistentei anticomuniste, tentative inmultite, parca, in ultimele luni. Noi, greco-catolicii, ne asumam istoria asa cum a fost si incercam sa respectam martirii si pe cei care au salvat demnitatea poporului roman, sa vindecam ranile in spirit de fratietate si nu de pe pozitii de forta.

Acest comunicat este un strigat de durere facut cu demnitate pentru a ne apara Biserica si credinciosii, istoria noastra si istoria poporului roman. Sangele martirilor nostri, sacrificiul lor, mormintele fara cruci ne indeamna sa nu uitam, sa spunem adevarul pentru ca istoria sa nu se mai repete, sa nu atacam pe nimeni ci sa pasim cu demnitate in Centenarul Unirii impreuna cu fratii ortodocsi.

Episcop

¬ Virgil BERCEA

Redam integral c omunicatul Episcopiei Greco-Catolice Oradea Televiziunea Bisericii Ortodoxe Romane, Trinitas TV, a difuzat in ajunul vizitei Patriarhului Moscovei si al Intregii Rusii, Kiril, un material despre "reintregirea" BOR sub Patriarhul Justinian, in care desfiintarea Bisericii Greco-Catolice la ordinul sovieticilor si crimele care au insotit-o sunt prezentate intr-o lumina pe alocuri favorabila. Trinitas a retras, ulterior, inregistrarile de pe propriul site si de pe Youtube, iar cel putin o persoana care a incarcat separat filmul pe Facebook a fost reclamata, iar continutul - blocat. Reprezentantii BOR/Trinitas nu vad o problema in cazul acestui material, resping ideea de influenta politica si spun ca materialul va fi republicat online.