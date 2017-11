Locuitorii din Deva si din alte 15 localitati isi vor alege duminica primarii

Locuitorii cu drept de vot din municipiul Deva si din alte 15 localitati sunt asteptati, duminica, la urne, pentru a-si alege noi primari, dupa ce acesta functie a ramas vacanta, relateaza News.ro. De asemenea, au loc alegeri partiale si pentru Consiliul Local al comunei Mereni, judetul Constanta.





Peste 93.000 de persoane cu drept de vot au domiciliul in localitatile in care se vor organiza alegeri locale partiale in 5 noiembrie, inclusiv cei care vor implini 18 ani pana in ziua alegerilor. Totodata, exista 237 de cetateni ai Uniunii Europene care locuiesc in localitatile respective si vor putea sa-si exprime optiunea electorala.





Alegeri locale partiale vor avea loc in 16 localitati din tara care au ramas fara primari: in municipiul Deva - judetul Hunedoara, precum si in comunele Bocsig - judetul Arad, Nicseni - judetul Botosani, Calarasi - judetul Cluj, Pantelimon si Baraganu - judetul Constanta, Telesti - judetul Gorj, Bals - judetul Iasi, Birghis - judetul Sibiu, Dragoiesti - judetul Suceava, Cervenia, Poieni, Salcia - judetul Teleorman, Checea - judetul Timis, Osesti - judetul Vaslui si Vladesti - judetul Valcea. Totodata, vor fi organizate alegeri partiale pentru Consiliul Local din comuna Mereni, judetul Constanta.





Vineri, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc o videoconferinta cu prefectii si reprezentantii structurilor teritoriale ale MAI, in cadrul careia a fost verificat stadiul de indeplinire a sarcinilor prevazute de Calendarul Actiunilor din Cuprinsul Perioadei Electorale a Alegerilor Locale Partiale din data de 5 noiembrie, concluzia fiind ca toate activitatile sunt in grafic.





Astfel, au fost achizitionate 93.370 de timbre autocolante, 480 de stampile cu mentiunea "VOTAT" si 96 de plicuri din plastic transparent, inseriate, prevazute cu sistem de sigilare, in care vor fi introduse stampilele dupa incheierea votarii.





Institutiile prefectului au asigurat imprimarea buletinelor de vot si confectionarea stampilelor birourilor electorale judetene, ale birourilor electorale de circumscriptie si ale sectiilor de votare. Totodata, au in responsabilitate asigurarea transportului si distribuirea materialelor, documentelor si a tipizatelor necesare pentru desfasurarea procesului electoral.