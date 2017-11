Inginerul Ion Constantinescu, director general interimar al Metrorex

Inginerul Ion Constantinescu a fost numit director general interimar al Metrorex de catre Consiliul de Administratie al companiei, dupa ce fostul director, Marin Aldea, a fost demis de catre ministrul Transporturilor, in contextul in care, vineri, un jgheab de scurgere a infiltratiilor a cazut din plafon pe o sina si a produs un scurtcircuit, blocand un tren de calatori in tunel.









Reprezentantii Metrorex au anuntat, vineri seara, ca inginerul Marin Aldea si-a depus mandatul din functia de director general, presedintelui Consiliului de Administratie, "considerand indreptatite pozitia si observatiile Ministrului Transporturilor", relateaza News.ro.





"Interimatul pentru pozitia de director general va fi asigurat in perioada urmatoare de domnul inginer Ion Constantinescu", au precizat reprezentantii Metrorex.





Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a declarat vineri dimineata ca i-a demis pe directorul general al Metrorex, Marin Aldea, si pe directorul de exploatare, Liviu Dinu, dupa ce un jgheab de scurgere a infiltratiilor a cazut din plafon pe o sina si a produs un scurtcircuit, iar un tren plin cu calatori a ramas blocat in tunel, circulatia metrolului fiind blocata mai bine de doua ore.





Ministerului Transporturilor nu poate, insa, interveni in activitatea de administrare a Metrorex si nu-l poate demite pe directorul general al companiei, aceasta din urma intrand doar in atributiile Consiliului de Administratie, potrivit statutului companiei actualizat cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a companiilor publice.





Vineri dimineata, la ora 5:24, pe tronsonul Eroilor-Politehnica, pe firul 1, un jgheab de scurgere a infiltratiilor a cazut din plafon, pe sina a treia (responsabila cu transmiterea tensiunii) si a produs un scurt circuit. Din acest motiv, a fost scoasa tensiunea de pe sina, iar trenul care tranzita zona a fost oprit. Trenul plin cu calatori a ramas oprit in tunel, la aproximativ 200 de metri de peron la statia Eroilor.





Calatorii din tren au fost evacuati in siguranta de catre echipele Metrorex prin statia Eroilor, spunea compania. La ora 7:45, circulatia trenurilor pe tronsonul afectat a fost reluata.