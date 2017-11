Protest inedit la Iasi: Lant uman pentru sustinerea proiectului autostrazii Ungheni-Iasi-Targu Mures

Iesenii vor forma, sambata, la ora 12.00, un lant uman, in centrul orasului Iasi, Pietonalul Stefan cel Mare, intre Casa Patrata si Piata Unirii, pentru a atrage atentia asupra necesitatii construirii autostrazii Ungheni-Iasi-Targu Mures, relateaza Ziarul de Iasi.





Asociatiile "Impreuna pentru autostrada Ungheni-Iasi-Targu Mures" si "Moldova vrea autostrada", ii invita pe toti iesenii, inclusiv pe politicieni, pe Pietonalul Stefan cel Mare pentru a-si da mana in speranta ca vor aparea angajamentele politice pentru realizarea autostrazii Ungheni-Iasi-Targu Mures.





Miercuri seara a avut loc o intalnire a reprezentantilor asociatiei "Impreuna pentru A8" cu oameni de afaceri ieseni interesati de construirea autostrazii.





"A fost a doua intalnire cu oamenii de afaceri, in timp ce politicul... inca mai asteptam acele declaratii, angajamentul politic pentru acest proiect", a spus joi Catalin Urtoi, liderul asociatiei "Impreuna pentru A8" si unul dintre initiatorii evenimentului de sambata, intr-o conferinta de presa.





Potrivit Ziarului de Iasi, Asociatia a impartit 94 de declaratii si angajamente politicienilor din judetele traversate de viitoarea autostrada, pe care acestia sa le semneze in semn ca si-au asumat sustinerea proiectului in Parlament. Din partea mediului de afaceri iesean, Gheorᅡghe Plesu a aratat ca, "la ceea ce se realizeaza in lume in acest moment, cred ca o astfel de autostrada se poate realiza in 3-4 ani cu o organizare foarte buna".

"Noi dorim, de aici, de la Iasi, sa urᅡmarim toata desfasurarea activiᅡtatilor legate de realizarea autoᅡstrazii care va schimba nivelul economic al Moldovei", a spus el.