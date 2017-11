Consiliul Economic si Social a avizat negativ proiectul de modificare a Codului Fiscal

Proiectul de modificare a Codului Fiscal a primit aviz negativ din Consiliului Economic si Social (CES), organism consultativ al Parlamentului si al Guvernului Romaniei, a declarat vineri, Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual din Romania si membru al CES, relateaza News.ro.





Sedinta extraordinara a Guvernului pentru adoptarea noilor prevederi fiscale programata pentru astazi la ora 14.00 a fost amanata pentru luni. Masurile anuntate de Guvern sunt contestate atat de patronate, cat si de sindicate. Inclusiv presedintele Klaus Iohannis a criticat Executivul pe aceasta tema.





Decizia CES a fost luata in sedinta de marti.





"Daca am discutat de un Guvern echilibrat si cu mintea acasa, ar trebui sa tina cont, chiar daca legiuitorul spune ca vorbim de un aviz consultativ. Un Guvern echilibrat si cu mintea la el, care vrea binele poporului, ar trebui sa tina cont, pentru ca aritmetica nu face politica si clar ca acest pachet, cu transfer de contributii, va afecta tot ceea ce inseamna piata muncii din Romania. (...) Sigur ca afecteaza atat sistemul public, cat si sistemul privat, acolo lucrurile or sa scape de sub control", a declarat Dumitru Coarna, pentru Digi 24.





Coarna considera ca singura parghie legala a Guvernului este de a majora salariul de baza minim brut.





Saptamana trecuta, ministrul Finantelor, Ionut Misa, a prezentat in Guvern noile masuri fiscale privind impozitarea salariilor, anuntand ca angajatorii vor plati o "contributie asiguratoare pentru munca" de 2,25%, care va acoperi riscurile de somaj, accidente, concediu medical, creante salariale. Misa a vorbit despre reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10% pentru veniturile din salarii, precum si pentru unele pensii, pentru chirii, dobanzi, activitati agricole.