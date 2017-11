Medic de la Institutul Marius Nasta: Operatiile au fost suspendate dupa ce spitalul a ramas fara ata chirurgicala si manusi

"Am fost nevoiti sa intrerupem programul operator intr-o zi. Toti chirurgii, suntem 10 chirurgi aici, 10 pacienti care nu au mai putut fi operati si au fost amanati. Dintr-un motiv aparent simplu, nu avem cele necesare pentru a desfasura o operatie in conditii de siguranta pentru pacient. Placute de electro-cauter, niste nimicuri daca o luam asa. Masti, manusi de diverse marimi, ata chirurgicala. Sunt sincope care nu ar trebui sa se intample, dar asa e cand Casa de Asigurari nu asigura banii necesari ca sa se faca aprovizionare si storcuri", spune profesorul Ioan Cordos."Daca suntem cu oleaca de minte in cap ne oprim inainte sa se produca vreo tragedie. De asta ne-am oprit. Asistenta sefa a salii de operatie ne-a spus de dimineata: nu avem aia, nu avem aia, nu avem aia, decideti daca operati. Pai cum sa decidem, ca daca operatia merge bine si nu se intampla nimic toata lumea e fericita, dar daca se intampla o nenorocire putem fi acuzati: domnule, daca nu ai avut, de ce te-ai apucat de operatie?", a adaugat medicul.Medicul Ioan Cordos da vina pentru aceasta situatie pe "legea facuta fara cap": "Furnizorul care ne aprovizona nu a putut sa onoreze comanda. Legea zice ca pentru urgente poti sa faci achizitii fara licitatie, dar toata lumea se teme sa nu se trezeasca cu probleme din cauza ca a luat manusi chirurgicale de urgenta. Ai respectat legea? De ce nu ai trei oferte de pret? Si apoi contestatii¬15-30-60 de zile. Pacientul cu cancer in timpul asta sta cu tumora in el, fiindca nu sunt placute de electrocauter asteptam sa ajunga metastazele in cap? Despre asta e vorba. Toata lumea se lauda ca exista bani, ministerul de Finante, ministerul Sanatatii. Banii se recolteaza usor de la populatie, dar se intorc foarte greu la oameni, au creat o gramada de hachite legislative.""Au facut o noua lege a achizitiilor in care noi, doctorii, trebuie sa facem o estimare de preturi. Pai nu asta e calificarea mea, eu sunt medic, eu am invatat sa tratez oameni, nu sa fac preturi", adauga el.Gilda Popescu, managerul Institutului Marius Nasta, spune ca "Am avut controale unde ne-au luat la puricat toate hartiile. Stiti care a fost problema: de ce am cumparat in regim de urgenta medicamente pentru pacienti proaspat operati. Sunt situatii pentru care nu poti achizitiona medicamentele dinainte gandintu-te ca poate, poate o sa apara un caz exceptional. E nepermis sa fi luat la intrebari, de ce ai salvat viata unui om in regim de urgenta si nu ai facut licitatie. Da, am avut o sincopa, fiindca au fost oameni la administrativ care nu si-au facut treaba, un domn administrator care a fost schimbat din functie. Acum, din fericire, stocurile sunt suficiente, va pot arata hartiile."