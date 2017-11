Fostul primar al Bacaului, Romeo Stavarache, condamnat la 4 ani de inchisoare si interzicerea unor drepturi. Sentinta este definitiva

Romeo Stavarache, fostul primar al Bacaului timp de trei mandate, a fost condamnat vineri de Curtea de Apel Targu Mures la patru ani de inchisoare si interzicerea unor drepturi timp de trei ani, pentru comiterea infractiunii de luare de mita, sentinta fiind definitiva, relateaza Agerpres.





"Condamna pe inculpatul pentru comiterea infractiunii de luare de mita la pedeapsa de 4 (patru) ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii unor drepturilor. Aplica inculpatului, ca pedeapsa accesorie, interzicerea exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b si c din vechiul Cod penal pe o durata de 3 ani (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice; dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a ocupa o functie de natura celei de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii pentru care a fost condamnat prin prezenta. Constata ca in cauza inculpatul a fost retinut 24 de ore in data de 26 iunie 2014, arestat preventiv de la 1 iulie 2014 la 3 septembrie 2014, arestat la domiciliu de la 4 septembrie 2014 la 3 februarie 2015 si de la 3 martie 2016 la 1 aprilie 2016 si supus masurii preventive a controlului judiciar de la 2 aprilie 2016 pana la data pronuntarii prezentei. Deduce din pedeapsa aplicata acestui inculpat perioada executata de acesta in stare de retinere, arest preventiv si arest la domiciliu', se arata in sentinta pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures.





Instanta a decis achitarea inculpatului Romeo Stavarache pentru patru infractiuni de luare de mita care ar fi fost comise in legatura cu doi denuntatori si cu coinculpatul Costel Casuneanu.





Instanta a dispus confiscarea de la inculpatii Romeo Stavarache si Liviu Goian in cota egala de 50% a sumei de 307.187 lei, suma primita de la un denuntator cu titlu de mita, respectiv cate 153.593,5 lei de la fiecare dintre cei doi inculpati mentionati.





Inculpatii Romeo Stavarache si Liviu Goian au fost obligati sa achite fiecare statului, cu titlu de cheltuieli judiciare ocazionate de solutionarea cauzei la prim grad jurisdictional, suma de cate 2.000 lei.





Instanta a inlaturat toate celelalte dispozitii din sentinta penala atacata, referitoare la confiscarea sumelor de bani presupus primite cu titlu de mita de inculpatii din prezenta cauza si a dispus ridicarea masurii asiguratorii a sechestrului instituite prin ordonanta emisa pe o serie de bunuri.





In acest dosar, omul de afaceri Liviu Goian a fost condamnat pentru comiterea infractiunii de complicitate la luare de mita la pedeapsa de trei ani inchisoare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei si pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor pe o durata de 3 ani.





Acesta a fost achitat pentru doua infractiuni de complicitate la luare de mita, ce ar fi fost comise in legatura cu doi denuntatori.





Omul de afaceri Costel Casuneanu a fost achitat pentru savarsirea infractiunii de dare de mita, ca de altfel si Constantin Apostol, fost director general al Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Est, care a fost achitat de comiterea infractiunii de complicitate la luare de mita (doua fapte).





In cazul omului de afaceri Liviu Vasile Cenusa, instanta a dispus achitarea acestuia de sub acuza comiterii a doua infractiuni de complicitate la luare de mita.





"Constata ca in prezenta cauza inculpatul a fost retinut 24 de ore in data de 26 iunie 2014, arestat preventiv de la 1 iulie 2014 la 3 septembrie 2014, arestat la domiciliu de la 4 septembrie 2014 la 14 februarie 2015 si supus masurii preventive a controlului judiciar de la 14 februarie 2015 pana la data pronuntarii prezentei. Constata incetata de drept masura preventiva a controlului judiciar dispusa fata de acest inculpat', se arata in dispozitivul sentintei.





La 25 iulie 2014, Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a dispus trimiterea in judecata a primarului din Bacau, Romeo Stavarache, pentru cinci infractiuni de luare de mita, care ar fi fost comise in perioada 2008 - 2011, suma totala imputata edilului ridicandu-se la peste 2,3 milioane de lei.





In acelasi dosar au fost judecati oamenii de afaceri Costel Casuneanu, Liviu Goian, Liviu Cenusa, precum si fostul director al Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Est, Constantin Apostol.





In rechizitoriul intocmit de procurorii DNA se arata ca, in perioada 2008 - 2011, Romeo Stavarache, direct sau prin intermediul a doi dintre inculpati, ar fi pretins si primit de la patru oameni de afaceri mai multe sume de bani. Astfel, sustineau procurorii, la inceputul anului 2008 ar fi pretins de la administratorul unor societati comerciale sa ii fie remis un procent de 50% din valoarea decontata de Primaria Bacau aferenta fiecarui stalp de iluminat public la care firma administrata de acesta efectua lucrari in baza contractului incheiat cu aceasta institutie, valoare ce era de 38 de euro/stalp.





"In baza acestei solicitari, in perioada martie 2008 - octombrie 2011, inculpatul Romeo Stavarache a primit suma totala de 810.670 lei. In luna ianuarie 2009, inculpatul a pretins de la un alt om de afaceri suma de 150.000 de lei pentru ca societatii comerciale administrate de acesta sa ii fie atribuit un contract privind executarea de lucrari tehnico-edilitare. Banii au fost primiti in doua transe, prin intermediul unei asociatii sportive. In luna aprilie 2009, a pretins de la acelasi om de afaceri un procent de 10% din valoarea unui contract de antrepriza generala, incheiat intre aceasta societate si Agentia Nationala pentru Locuinte Bucuresti, avand ca obiect constructia unui bloc cu 45 de locuinte in Bacau, lucrare in valoare de 2.688.769,90 euro, inclusiv TVA. In baza acestei solicitari, in perioada aprilie 2008 - septembrie 2011, Romeo Stavarache a primit de la omul de afaceri, suma totala de 1.259.789,03 lei", sustineau procurorii.





In rechizitoriu se mai arata ca, in luna martie 2010, Stavarache i-ar fi solicitat administratorului unei societati comerciale sa incheie contracte de publicitate cu o anumita firma, pentru ca primaria sa isi execute in mod corespunzator obligatiile ce decurgeau din contractul de gestiune al serviciului public de salubrizare a municipiului Bacau incheiat cu aceasta societate.





"In baza acestei solicitari, au fost incheiate doua contracte in lunile martie 2010 si aprilie 2011, in baza carora omul de afaceri a platit sumele de 40.000 lei, respectiv 30.000 lei. In perioada martie - aprilie 2009, impreuna cu inculpatul Apostol Constantin, i-a solicitat inculpatului Casuneanu Costel suma de 100.000 lei cu titlu de sponsorizare a unei asociatii sportive, in schimbul eliberarii unui certificat de urbanism, bani care au fost primiti in data de 24.04.2009. Toate sumele de bani au fost primite de catre inculpatul Romeo Stavarache prin intermediul mai multor societati comerciale si asociatii sportive, administrate de inculpatii Liviu Goian, Liviu Vasile Cenusa si Constantin Apostol", se mai subliniaza in rechizitoriu.