Despagubiri record - 1,5 milioane euro - pentru o tanara accidentata pe trecerea de pietoni. Femeia era insarcinata si a pierdut copilul

Conform deciziei Tribunalului Ilfov, femeia, Iulia Ganea, a castigat in instanta atat acordarea unor daune morale, cat si a unor daune materiale, si a unei sume lunare reprezentand contravaloarea salariului pe care l-ar fi castigat femeia daca ar fi fost apta de munca, incepand cu 1 ianuarie 2016."Obliga parata (n.r. - compania de asigurari Euroins) sa plateasca reclamantei Ganea Iulia Florentina suma de 16.325,01 lei, reprezentand daune materiale. Obliga parata sa plateasca reclamantei Ganea Iulia Florentina suma de 837 de lei, lunar, reprezentand prestatie periodica pentru pierderea castigului din munca, incepand cu data de 01.01.2016 si pana la incetarea starii de nevoie. Obliga parata sa plateasca reclamantei Ganea Iulia Florentina suma de 1.500.000 euro, echivalent in lei la data platii efective, reprezentand daune morale", se mentioneaza in decizia instantei.Hotararea Tribunalului Ilfov nu este definitiva si a fost pronuntata in procesul in care femeia a dat in judecata compania de asigurari Euroins si pe soferul care a accidentat-o pe trecerea de pietoni.Potrivit presei locale, aflata intr-un continuu proces de recuperare, Iulia Ganea este imobilizata, dependenta de ajutor permanent, nu vorbeste si foarte rar este constienta.In 18 mai 2015, Iulia Ganea era insarcinata in luna a opta si traversa strada pe trecerea de pietoni din comuna brasoveana Cristian, alaturi de sotul ei. Ea a fost lovita de o masina condusa de un consatean care se urcase baut la volan. A fost transportata la spital, unde i s-a facut operatie de cezariana, insa nou-nascutul a trait doar doua zile. De atunci, tanara este in stare neuro-vegetativa.Soferul a fost condamnat la doi ani si patru luni de inchisoare, iar dupa un an si doua luni a fost eliberat.Suma pe care ar trebui sa o primeasca Iulia Ganea este cea mai mare despagubire pentru o victima a unui accident rutier. Pana acum, cea mai mare valoare a despagubirilor acordate in urma unui accident rutier a fost de un milion de euro, daunele fiind castigate de catre Georgiana Ghegeliu, care a dat in judecata Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania si Directia de Drumuri si Poduri Brasov, dupa ce si-a pierdut o mana in urma unui accident rutier petrecut in 2006.