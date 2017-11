Suceava: Un fost primar al municipiului Campulung Moldovenesc, trimis in judecata pentru coruptie

Fostul primar al municipiului Campulung Moldovenesc, Constantin Gabriel Serban, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) - Serviciul Teritorial Suceava, intr-un dosar de coruptie, se arata intr-un comunicat de presa transmis, vineri, de DNA, relateaza Agerpres.





Serban este acuzat de ''savarsirea infractiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei''.





In baza unor documente semnate de fostul primar al municipiului Campulung, Asociatia Producatorilor si Crescatorilor de Taurine Piatra Soimului ar fi incasat ilegal, in perioada 2010 - 2012, subventii agricole de la Uniunea Europeana.





Potrivit anchetatorilor, ''in calitate de primar al municipiului Campulung Moldovenesc, i-a inlesnit inculpatului Piticari V. Ioan, cu intentie, obtinerea de subventii, in mod necuvenit, in campania 2011, in suma totala de 219.448,15 lei, in numele Asociatiei Producatorilor si Crescatorilor de Taurine Piatra Soimului, prin aceea ca i-a eliberat acestuia, o adresa nr. 15091/09.09.2011, pentru a-i servi la APIA CJ Suceava, pe care inculpatul Piticari V. Ioan a depus-o in dosarul de subventii/2011 al Asociatiei Piatra Soimului, fara a fi inregistrata in evidentele APIA CJ Suceava, adresa care are un continut inexact in acceptiunea art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 intrucat creeaza aparenta unei detineri legale a pasunii mun. Campulung Moldovenesc, de catre Asociatia Piatra Soimului, dupa data expirarii contractului de arendare nr. 16332/31.08.2007 incheiat pe 3 ani'', se precizeaza in comunicatul DNA.





In acelasi dosar a mai fost trimis in judecata si Ioan V. Piticari pentru savarsirea a doua infractiuni de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei. Acesta, in calitate de reprezentant legal al Asociatiei Producatorilor si Crescatorilor de Taurine Piatra Soimului a folosit la APIA CJ Suceava, in numele Asociatiei Piatra Soimului, cu rea-credinta si in baza aceleiasi rezolutii infractionale, documente falsificate prin contrafacerea subscrierii si documente cu continut inexact, fapta avand ca rezultat obtinerea pe nedrept de subventii pe suprafata (SAPS), in suma totala de 634.603,26 lei





De asemenea, procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a Nicoletei Cheler, consilier superior, sef al Serviciului Autorizare Plati (fostul IACS) din cadrul APIA-Centrul Judetean Suceava. Ea este acuzata de ''savarsirea a doua infractiuni de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene'', conform sursei mentionate.





Aceeasi masura de trimitere in judecata a fost luata si fata de Asociatia Producatorilor si Crescatorilor de Taurine Piatra Soimului ''pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene'', reiese din comunicat.





Procurorii DNA au propus mentinerea masurilor asiguratorii dispuse asupra bunurilor imobile apartinand lui Ioan V. Piticari, Nicoleta Cheler si Constantin Gabriel Serban, pana la concurenta sumei de 1.193.838,50 lei.





Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Suceava - Sectia penala.