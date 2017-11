Guvernul amana pana luni sedinta extraordinara pe motiv ca nu au fost obtinute inca toate avizele necesare pe masurile fiscal-bugetare

Guvernul a decis amanarea sedintei extraordinare in care ar fi urmat sa fie aprobate masurile fiscal-bugetare care au revoltat mediul de afaceri si sindicatele si care au starnit critici dure din partea presedintelui Klaus Iohannis. Motivul este ca nu au fost obtinute pana acum toate avizele necesare. Initial, sedinta extraordinara fusese programata pentru vineri, ora 14.00.Presedintele Klaus Iohannis a tinut joi o declaratie publica in care a criticat extrem de dur “bulversarea fiscala” pe care o pregateste Coalitia PSD-ALDE si Guvernul, spund ca este "caraghios" ca aceasta "revolutie fiscala" aduce 3 lei in plus la salariul mediu. "De ce este nevoie de aceasta mega-topaiala fiscal-bugetara?", a intrebat presedintele. Seful statului a acuzat si ca investitiile publice au scazut “nepermis de mult” si ca, in ce priveste colectarea, aceasta a scazut la un minim istoric de 25%.CNSLR - Fratia a decis inceperea procedurilor in vederea declansarii grevei generale in economia nationala, unul dintre motive fiind scaderea tuturor salariilor si pierderea de locuri de munca din cauza trecerii platii contributiilor sociale de la angajator la angajat.De asemenea, angajatii de la Dacia anunta o greva marti, 7 noiembrie, pentru a protesta fata de trecerea contributiilor de la angajator la angajat, dar si pentru a cere urgentarea constructiei autostrazii Pitesti - Sibiu, anunta Digi 24.Nici mediul de afaceri nu este de acord cu masurile pe care doreste Guvernul sa le adopte. Marile organizatii de business critica puternic mica revolutie fiscala anuntata recent de guvern, principalele aspecte vizate fiind trecerea contributiilor de la angajator la angajat si impozitul pe cifra de afaceri, acuzand, totodata, lipsa consultarii.