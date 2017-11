George Maior denunta sporirea propagandei si dezinformarii in Romania, la un eveniment despre propaganda rusa: Scopul este vulnerabilizarea statului, erodarea increderii in valorile democratiei, in NATO, UE, parteneriatul cu SUA, prin rostogolirea permanenta de informatii false

La eveniment au participat reprezentanti ai administratiei americane, ai centrelor de reflectie si gandire din capitala americana, precum si din presa americana. Conferinta a fost moderata de Donald Jensen, fost diplomat si specialist pe politicile externe si interne al Rusiei, arata Ambasada Romaniei la Washington, intr-un comunicat "Desi nu este o tinta clasica pentru propaganda rusa, in conditiile optiunilor majoritar pro-occidentale ale populatiei, narativele anti-occidentale s-au inmultit in ultima perioada in Romania, avand drept scop vulnerabilizarea statului, influentarea de politici publice in domenii esentiale, erodarea increderii in valorile democratiei liberale, in NATO, in Uniunea Europeana, in parteneriatul cu Statele Unite ale Americii, prin rostogolirea permanenta de informatii false prin canale si purtatori de mesaj tot mai diversi, majoritatea lipsiti de credibilitate, dar insistenti", a afirmat George Maior, in cadrul evenimentului.George Maior a apreciat ca studiul prezentat de Centrul pentru Participare Civica din cadrul SNSPA se remarca prin analiza instrumentelor sofisticate utilizate de propaganda rusa care afecteaza nu doar Romania, ci intreaga regiune a Europei Centrale si de Est.Ambasadorul roman a declarat ca Romania a detectat in urma cu mult timp, inca din perioada 2006-2007, aceste fenomene asociate propagandei si dezinformarii, a informat aliatii la momentul respectiv, iar dezvoltarile recente nu fac decat sa confirme ca autoritatile romane au avut atunci dreptate.Romania a detectat aceste fenomene, le analizeaza permanent, le intelege si considera cooperarea intre aliati, prin schimbul de informatii, drept cruciala pentru contracararea lor, a subliniat ambasadorul Romaniei la Washington.