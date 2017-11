Ministrul Justitiei, dupa ce Dan Voiculescu a cerut sa beneficieze de legea recursului compensatoriu: Fostilor detinuti cu cauze la CEDO, le putem da compensatie financiara

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca legea recursului compensatoriu nu se aplica si detinutilor care au fost eliberati din penitenciare, precizarile venind dupa ce Dan Voiculescu, pus in libertate in vara, cere instantei sa beneficieze de aceasta lege, relateaza News.ro. Ministrul Justitiei a mai spus ca fostii detinuti care au proces la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) nu pot primi zile considerate executate in baza legii recursului compensatoriu, fiind deja liberi, insa pot primi compensatie financiara pentru fiecare zi de detentie necorespunzatoare.





"Liberarea inseamna sa il scoti din penitenciar. Daca ala e deja eliberat, de unde sa il mai scoti? El e acasa. Nu poti sa ii dai zile libere, daca el a iesit deja din penitenciar. Exista o alta ipoteza, acei mii de fosti detinuti, multe mii de fosti detinuti ale caror cauze aflate la CEDO au fost suspendate, in vederea pronuntarii deciziei pilot, decizie care se refera la toata lumea care a stat in penitenciar. Alora nu ai cum sa le dai zile compensatorii, ca sunt deja acasa. Cu ei se pune problema daca nu cumva trebuie sa procedam precum bulgarii, ungurii, italienii, altii, sa le dam compensatie financiara pentru fiecare zi de detentie in conditii necorespunzatoare", a declarat ministrul Justitiei.





Intrebat despre cazul barbatului care a violat o femeie in Capitala si care fusese eliberat in baza legii recursului compensatoriu, dupa o condamnare la 10 ani de inchisoare pentru ca a violat o fetita de 13 ani, Tudorel Toader a spus ca proiectul de lege a plecat de la minister, in 2016, sub o alta forma, insa a fost modificat in Parlament.





"Proiectul de lege a plecat de la minister in octombrie anul trecut, s-a dus la CSM in noiembrie anul trecut, care a sustinut ca in loc de zile castig pentru liberare conditionata este mai eficienta masura daca se considera zile efectiv executate. Deci a plecat trei zile beneficiu pentru liberare conditionata. De la CSM a venit ca este bine, dar si mai bine daca cele trei zile la 30 in conditii necorespunzatoare ar fi considerate efectiv executate. Dupa care in Parlament s-a modificat, s-a schimbat, asadar, sensul solutiei, din trei zile s-au facut sase. Legea si-a urmat drumul ei de adoptare, a intrat in vigoare. Studiul de impact se face in procedura de legiferare, de adoptare a legii, si nu cand legea intra in vigoare. Cand legea a intrat in vigoare, esti obligat sa o pui in aplicare. Cautati in istoricul legiferarii si veti vedea pozitia ministerului fata de aceasta lege", a explicat Toader.