Documente oficiale: PSD plateste 100.000 de dolari unei firme de lobby pentru a-i  aranja lui Liviu Dragnea “cat mai curand posibil” intalniri la varful administratiei americane. Vezi cine este persoana de legatura intre PSD si lobbyisti  americani

UPDATE: "PSD nu are nici un contract cu vreo firma de genul asta si nici nu a platit vreun leu nici unei firme. Am verificat dimineata si eu la partid", a declarat vineri dimineata Liviu Dragnea la Palatul Parlamentului. Intrebat daca intentioneaza sa faca o vizita in Statele Unite in perioada urmatoare, Dragnea a raspuns: "Nu, nu intentionez, dar daca o sa primesc o invitatie si o sa fiu lasat sa plec, o sa o onorez cu placere."

“Acum, Partidul Social Democrat plateste grupului de relatii publice Madison&Co 100.000 de dolari pentru a-l introduce pe Dragnea la Pence si Ryan “cat mai curand posibil” pentru a aranja < > pentru Dragnea. Cei implicati in acest caz sunt presedintele Madison&Co, Al Madison, lobbyist-ul democrat William Oldaker, Drew Willison, seful stafului liderului democrat Harry Reid si William Harris, un republican care <>, potrivit documentelor date publicitatii. Departamentul Justitiei n-a dat inca publicitatii datele pentru Oldaker si Willison”, se arata in articolul publicat pe site-ul legistorm.com.In articol se aminteste ca aceasta n-ar fi prima intalnire cu membrii actualei administratii. In zilele de dupa inaugurarea presedintelui Donald Trump, Dragnea s-a intalnit cu presedintele-ales, cu fostul consilier pe securitate nationala, Michael Flynn si cu Ed Royce (senator republican), care conduce comitetul de afaceri externe din Camera Reprezentanilor.This wouldn't be Dragnea's first brush with members of the current administration. In the days before President Donald Trump's inauguration, Dragnea met with the president-elect, now-former National Security Adviser Michael Flynn and Ed Royce (R-Calif), who chairs the House Foreign Affairs Committee.

In documentul dat publicitatii de Departamentul Justitiei la data de 24 octombrie, consultat de HotNews.ro, apare numele Gheorghe Dimitrescu la rubrica persoanei de legatura intre PSD si lobbyistii americani.Singura persoana apropiata de PSD cu acest nume si cu legaturi in Statele Unite este, Gheorghe Dimitrescu, in prezent consilierul lui Florin Iordache, vicepresedintele Camerei Deputatilor si presedintele comisiei speciale care se ocupa de modificarile la legile justitiei.Gheorghe Dimitrescu a fost consul la Strasbourg si consul general la New York. Numele sau a aparut anul trecut pe o lista publicata de site-ul stiripesurse.ro cu cei ajunși diplomați în MAE fără a da concurs, sau plecați la posturi în străinătate fără concurs.Despre el, stiripesurse.ro mentiona urmatoarele: “Gheorghe Dimitrescu, consul la Strasbourg (afaceri economice si comerciale) cum scrie pe site, titulatura care nu exista în MAE, fost consul general New York, fara concurs, cu trecut PSD și MAPN (fost doctor militar)”Flux24 scrie ca Dimitrescu a fost consul la New York in perioada guvernarii Nastase si ca in 2003 a facut oficiile in calitate de consul la casatoriaDupa cum rezulta din documentele publicate de Departamentul de Justitie, inclusiv un mail trimis de Dimitrescu in 24 aprilie 2017 lui Alan Madison, rezulta ca tinta principala a activitatii de lobby era stabilirea unei intalniri cu Donald Trump. Dimitrescu spune in mail ca este in Slovacia cu "vicepresedintele camerei deputatilor la ceva conferinte", deci foarte probabil persoana de legatura din America este una si aceeasi persoana cu consilierul lui Florin Iordache.scrie ca firma americana de lobby politic, Madison and Company LLC a lucrat si pentru premierul Adrian Năstase. Potrivit Rise, ultima plata din contractul pentru Liviu Dragnea a fost făcută în urmă cu trei săptămâni. Plățile au fost efectuate în patru tranșe: iulie – 45.000, septembrie – 15.000, 6 octombrie – 30.000 și 10 octombrie 2017 – 10.000 de dolari. În total, 100 de mii de dolari.Rise Project mai remarca faptul ca Gheorghe Dimitrescu trimite mail-ul catre firma de lobby pe data de 24 aprilie 2017, adica exact ziua Curtea Supremă a reconfirmat verdictul de doi ani de închisoare cu suspendare pentru Liviu Dragnea în dosarul “Referendumul”. Președintele PSD ceruse anterior anularea condamnării din dosarul în care a fost găsit vinovat de fraudarea referendumului organizat în 2012 pentru demiterea președintelui României.Vezi detalii in documentele de mai jos.