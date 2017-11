Circulatia metroului pe tronsonul Izvor-Politehnica-Grozavesti a fost reluata dupa doua ore de blocaj

Metrorex a anuntat ca circulatia trenurilor pe tronsonul afectat a fost reluata la ora 7:45 in conditii normale.Vineri dimineata, circulatia metroului a fost oprita mai bine de doua ore pe acest tronson.La ora 5.24, pe tronsonul Eroilor-Politehnica, pe firul 1, un jgheab de scurgere a infiltratiilor a cazut din plafon pe o sina responsabila cu transmiterea tensiunii si a produs un scurtcircuit. Din acest motiv, a fost scoasa tensiunea de pe sina, trenul care tranzita zona a fost oprit, calatorii din tren fiind evacuati in siguranta de catre echipele Metrorex prin statia Eroilor, spune Metrorex, precizand ca directorul companiei se afla la fata locului pentru coordonare si remedierea rapida a situatiei.Ca urmare a scoaterii tensiunii din sina, pe tronsonul Izvor-Politehnica- Grozesti nu s-a circulat,Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov, ISU a fost anuntat prin dispecerat de catre Metrorex referitor la existenta unei garnituri de metrou care a oprit din motive tehnice la aproximativ 200 de metri de peron la statia Eroilor, sensul dinspre Politehnica.Au fost alertate subunitatile de pompieri Grozavesti si Detasamentul Special de Salvatori, la ambele capete ale celor doua statii, iar echipele de interventie de la Eroilor au gasit trenul in zona peronului si au fost informate ca toti calatorii au fost evacuati."ISU a efectuat o recunoastere in statie si in tunel, nu sunt probleme in ceea ce priveste siguranta calatorilor. De asemenea, a fost oprita circulatia si pe celalalt sens de deplasare. In acest moment, in statia Eroilor nu sunt calatori", spune ISU.Probleme la metrou au fost si joi dimineata, din cauza unei caderi de tensiune pe linia Pipera-Berceni. Defectiunea s-a produs la statia Unirii.