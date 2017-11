Interlopul moldovean Vitalie Proca, interviu din penitenciarul Jilava: Vlad Plahotniuc a comandat asasinarea bancherului rus Gherman Gorbuntov

Dintre declaratiile lui Vitalie Proca:- "Mi s-a propus sa spun ca Renato (Usatii - n.r.) a dat indicatii sa-l omor pe Gherman Gorbuntov. Au venit la mine doi oameni, unul din Ambasada Moldovei. Dupa acea vizita la mine a venit o persoana, Radu Cijicenco, care mi-a propus niste lucruri. Trebuia sa declar ca Renato a fost cel care a comandat."- "Eu stiu cine sunt implicati si cat de rai sunt oamenii aceia. Este scris si pe hartie. Se vrea sa il infundam pe Renato. Mi-au spus sa scriu pe hartie si "noi ti-l eliberam pe cumnatul tau, femeia, iti intoarcem masina si o sa primesti si o suma de bani, in rate". Eu stiu cine sunt oamenii astia si ca sunt influenti, fie prin organe, fie in mafie. Mi s-a adus la cunostinta ca s-a intervenit la un nivel foarte mare. Eu sunt foarte mic intr-un joc mult prea mare".- "Comanditarul este dl Vlad Plahotniuc. Eu il vad un criminal in serie. El se crede un fel de Dumnezeu in zilele noastre. Dar el trebuie sa inteleaga ca nu toata lumea crede in Dumnezeu. El m-a prins pe mine prin intermediul lui Vanea Pisateli la un moment in care eu eram mai prost cu banii."- "Asta s-a urmarit - sa-l scot pe Plahotniuc din schema... Nu stiu care e treaba cu Renato Usatii. E jocul lor si reglarea lor. Eu am fost prins la mijloc."- "Vlad Plahotniuc e un sarpe veninos. Noi nu am vorbit foarte multe, dar el stia 100% la ce ma duc eu in Anglia. Plahotniuc e un om foarte destept si pentru asta are stima mea, dar pe cat e de destept, pe atat e de pervers."- "Daca Vlad Plahotniuc vine la Bucuresti, eu sunt gata sa merg cu el la confruntare, la poligraf, la tribunal."Zilele trecute, Parchetul specializat in combaterea crimei organizate din R. Moldova a descris, intr-o conferinta de presa, schema organizarii tentativei de omor a omului de afaceri rus Gherman Gorbuntov, mai noteaza Agora.md . Procurorii afirma ca cel care a comandat omorul a fost liderul Partidului Nostru, Renato Usatii, iar asasinul Vitalie Proca ar fi trebuit sa numeasca un alt comanditar - pe Vladimir Plahotniuc - contra unei sume de 600.000 de euro. In iunie 2016, Vitalie Proca a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la 21 de ani si 8 luni de inchisoare , acesta fiind acuzat ca a incercat sa omoare in 2012 un tanar in cartierul Vitan din Bucuresti, pe care l-a confundat cu liderul lumii interlope din Piatra Neamt, Ioan Mironescu.Proca va fi expulzat din Romania dupa ce isi va ispasi pedeapsa.Potrivit procurorilor, Vitalie Proca a fost angajat in anul 2012 de fratii Bogdan si Razvan Mararu sa-l asasineze pe liderul lumii interlope din Piatra Neamt, Ioan Dumitru Mironescu.Astfel, pe 26 noiembrie 2012, cu sprijinul unui complice, Ion Druta (alias Vanea Pisateli), Vitalie Proca s-a deplasat in cartierul Vitan din Bucuresti, in urmarirea lui Ioan Mironescu, insa l-a confundat pe acesta cu un tanar de 26 de ani, Razvan Mircea Isaila, asupra caruia a tras mai multe focuri de arma cu un pistol mitraliera AK 47, in timp ce tanarul isi parca autoturismul.Observand ca Razvan Mircea Isaila nu a decedat, Vitalie Proca a coborat din autoturism si, folosind un pistol Makarov, a executat mai multe focuri de arma in directia tanarului.Vitalie Proca a fugit de la fata locului, iar Razvan Mircea Isaila a fost transportat de urgenta la spital, unde medicii au reusit sa-i salveze viata.Procurorii sustin ca fratii Bogdan si Razvan Mararu au luat hotararea de a-l ucide pe Ioan Mironescu ca act de razbunare, dupa ce acesta a comandat amplasarea, in noaptea de 10 spre 11 ianuarie 2012, a unui dispozitiv exploziv sub autoturismul lui Bogdan Mararu, parcat in apropierea locuintei acestuia din Piatra Neamt. Atentatul a fost dejucat ca urmare a interventiei anchetatorilor.Fratii Mararu i-au dat lui Vitalie Proca bani si un autoturism marca Audi A6, folosit de acesta la comiterea atentatului din cartierul Vitan, i-au oferit elementele necesare pentru identificarea lui Mironescu si, prin intermediari, au tinut permanent contactul cu el, anterior si ulterior comiterii faptei.Dupa atentat, Vitalie Proca a fugit din tara, insa a fost prins in Rusia si incarcerat, dupa care a fost extradat in Romania.Cu aproximativ un an inainte de savarsirea faptei in Romania, Vitalie Proca mai comisese o tentativa de omor, in Londra, asupra unui bancher rus, Gherman Gorbuntov