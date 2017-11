Buzau: Unitatile militare propuse pentru a deveni cel mai modern penitenciar, nefolosite de peste 16 ani, sunt in stare avansata de degradare

Cladirile in care au functionat cele doua unitati militare sunt vechi din 1954 si, deocamdata, nu se stie cum urmeaza sa fie transformate. La Unguriu, intrarea in fosta cazarma este pazita de militari si nimeni nu poate patrunde aici fara voia mai marilor din Ministerului Apararii pentru ca, desi in sedinta de Guvern s-a aprobat trecerea cladirilor la Administratia Penitenciarelor, acest lucru nu este facut decat pe hartie.Cladirile in care urmeaza sa fie construit penitenciarul se afla intr-o stare destul de avansata de degradare, dat fiind ca de peste 16 ani ele nu au mai fost utilizate. Inainte de anii 2000, aici au functionat doua unitati de chimie militara care adunau cateva sute de angajati.La Unguriu localnicii sunt impartiti in doua tabere, la auzul ca in locul fostelor unitati militare va lua fiinta un penitenciar. Unii spun ca va fi un lucru benefic pentru comunitate, altii, care stau in apropierea cladirilor respective, se tem de aceasta perspectiva.Autoritatile locale spun, insa, ca localitatea nu va avea decat de castigat."Pentru noi ca si comuna va fi bine, pentru ca vor veni bani la bugetul comunei, atat din impozitele pe salariile angajatilor, cat si din impozitul pe cladiri, pentru ca acum MApN nu plateste nimic pentru aceste cladiri dezafectate. Mai mult, se vor crea niste locuri de munca care, cel putin cele administrative, gen la spalatorie, centrala termica, bucatarie sau altele, ar putea fi ocupate chiar de oameni din comuna. Una peste alta, cred ca, pe langa spitalul de la Ojasca, acest penitenciar ar fi un lucru bun pentru comuna. Din ce am inteles, se vorbeste cam despre 300 de locuri de munca la acest obiectiv", a declarat viceprimarul comunei Unguriu, Ion Mitu.Un penitenciar la standarde europene va fi construit in judetul Buzau, in foste unitati militare care vor fi transferate de la MApN la Ministerul Justitiei, a declarat miercuri ministrul Tudorel Toader."In vederea indeplinirii cerintelor hotararii pilot a CEDO, este propunerea de preluare a doua unitati militare de pe raza comunei Unguriu, judetul Buzau, unitati militare aflate in administrarea MApN. Este o suprafata de teren foarte generoasa, are cladiri care sunt solide, bune de folosit pentru Administratia Penitenciarelor, si acolo avem in vedere constructia unui nou penitenciar, modern, la standarde europene", a precizat ministrul Justitiei, Tudorel Toader, la inceputul sedintei de Guvern.El a mentionat ca a fost demarat studiul de fezabilitate si pentru penitenciarul de la Berceni.Tudorel Toader a precizat, de asemenea, ca in luna noiembrie va fi prezentata la CEDO foaia de parcurs privind rezolvarea problemelor legate de conditiile din penitenciare.