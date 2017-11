Nuntile in cort, bormasinile si petrecerile cu muzica tare pot aduce inchisoare de la 3 luni la 2 ani (proiect de lege)

tulburarea, fara drept, a linistii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigate sau larma;

tulburarea linistii locatarilor intre orele 22,00-8,00 si 13,00-14,00 de catre orice persoana prin producerea de zgomote, larma sau prin folosirea oricarui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare in localurile sau in sediile persoanelor juridice, in locuintele persoanelor fizice sau in oricare alt loc din imobile cu destinatia de locuinte ori situat in imediata vecinatate a acestora;

organizarea de petreceri cu caracter privat si utilizarea de aparatura muzicala la intensitate de natura a tulbura linistea locuitorilor, in corturi, alte amenajari sau in spatiu neacoperit, situate in perimetrul apropiat imobilelor cu destinatia de locuinte sau cu caracter social, in mediul urban;

Aceeasi pedeapsa se propune si pentru organizarea de nunti in corturi sau petreceri private in care se utilizeaza "aparatura muzicala la intensitate" si care nu renunta la activitate, dupa ce persoanele in cauza au fost avertizate de politisti.Tot inchisoare intre 3 luni si 2 ani se propune pentru "tulburarea, fara drept, a linistii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigate sau larma".Concret, proiectul prevede ca orice persoana care a fost avertizata sa inceteze astfel de activitati dar care nu renunta "si prin aceasta tulbura folosinta locuintei locatarilor dintr-un imobil constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani". Potrivit legii actuale, aceste fapte sunt contraventii si nu infractiuni.Ce activitati sunt avute in vedere de MAI:Proiectul de lege propune si pedepsirea cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda pentru "intrebuintarea in public de cuvinte, expresii ori gesturi jignitoare sau obscene in mod nemijlocit la adresa unui organ de urmarire penala sau de ordine publica, aflate in exercitarea atributiilor de serviciu".