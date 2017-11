Sindicalistii de la Dacia anunta greva martea viitoare / Principalele nemultumiri: trecerea contributiilor la angajati si tergiversarea constructiei autostrazii Pitesti - Sibiu

"In primul rand, vrem sa trezim membrii nostri de sindicat, vrem sa ii sensibilizam in ceea ce priveste trecerea contributiilor de la angajator la angajat, lucru care ne nemultumeste total", a declarat Ion Iordache, vicepresedintele Sindicatului Autoturisme Dacia.Sindicalistii vor protesta si pentru a reclama "revenirea la contractul colectiv de munca de ramura", respectiv modificarea legii in sensul de a "stipula obligativitatea negocierii si incheierii acestui contract", a mai spus Ion Iordache.Protestul, la care sunt asteptati pana la 10.000 de angajati din industria auto, cere si "urgentarea constructiei autostrazii Pitesti-Sibiu", care este "vitala pentru industria auto si industria din Muntenia". "Nu ne explicam permanenta tergiversare a acestui lucru", a mai spus sindicalistul, citat de Digi24.ro.In cursul zilei de joi, presedintele PSD, Liviu Dragnea, declarase ca a discutat cu conducerea Uzinelor Dacia, intreband "foarte deschis daca au vreo problema cu transferul contributiilor"."Au spus ca nu au nicio problema, nu au de gand sa micsoreze salariile nete pentru niciun angajat si niciun om de afaceri normal la cap si de buna-credinta nu isi va permite sa se foloseasca de aceasta modificare pentru a scadea salariul angajatului", a sustinut Dragnea, citat de news.ro.Liderul social-democrat a mai spus ca in perioada imediat urmatoare vor exista explicatii referitoare la salariul net, care nu va scadea, si ca "este pentru prima data cand se maresc salariile intr-un mod serios pentru toata lumea".