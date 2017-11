Noul episcop al Husilor spune ca limuzina cu care mergea Corneliu Barladeanu va fi vanduta, iar palatul in care statea va fi manastire de maici: Eu am un alt stil, alta linie

Postul de episcop al Husilor a ramas vacant dupa retragerea lui Corneliu Barladeanu, care ar fi fost filmat in ipostaze intime cu un fost elev de la seminar, in prezent preot.

"Cu toate ca s-a spus ca am venit la slujba de intronizare cu limuzina, inca nici nu am masina. Apelez in stanga, in dreapta sa ma deplasez. Exista la episcopie, dar masina pe care ati mai vazut-o eu am decis sa fie vanduta. Asta este decizia mea, pentru ca nu vreau sa merg intr-o asemenea masina. Eu am un alt stil, alta linie. (...) Nu vreau sa urc eu in masina aceea. (...) Masinile sunt ultimul aspect care ma intereseaza pe mine, eu am o alta pasiune: cartile", a spus noul episcop.Ignatie a precizat ca in perioada in care a fost in strainatate circula foarte mult cu metroul, cu trenul sau cu tramvaiul pentru ca avea astfel ocazia sa intalneasca romani si sa interactioneze cu ei.Intrebat de ziaristi daca locuieste in noul palat episcopal construit in incinta Episcopiei Husilor, acolo unde a stat in ultimii ani Corneliu Barladeanul, care a fost criticat pentru ca iubea luxul, Ignatie a raspuns ca a ales sa locuiasca in vechiul palat episcopal, o cladire mai modesta, dar care ofera toate conditiile."Palatul nou va fi probabil o manastire de maici. M-am gandit asa, pentru ca avem nevoie de maici pentru ateliere, pentru picturi, broderie. Sunt multi preoti care au nevoie de vesminte si in viitor poate vom reusi sa facem astfel de ateliere. Nu este foarte usor sa gasesc si maici destoinice, care sa vina acolo in cladirea respectiva. (...) Desigur, vom pastra si cateva camere pentru protocol, ca avem nevoie cand mai vine cineva, cand avem invitati, sa putem sa-i cazam, sa nu cheltuim bani pentru hotel", a mai spus episcopul, care s-a declarat "un iubitor al simplitatii".PS Ignatie Muresanul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Spaniei si Portugaliei, a devenit luna trecuta noul episcop al Eparhiei Husilor, el fiind ales, cu majoritate de voturi, de Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane.