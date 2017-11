Romania are cel mai mare procentaj de locatari-proprietari din UE

Media UE este de 69,3 procente, restul de 30,7% fiind chiriasi, arata datele Eurostat.Romania este urmata in top de Lituania (90,3% sunt proprietari ai locuintelor in care stau), Croatia (90,1%) si Slovacia (89,5%).La polul opus, in Germania (51,7%) si Austria (55%), doar circa jumatate din ocupantii unei locuinte sunt si proprietari.