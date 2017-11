Franta introduce o suprataxare a profiturilor marilor companii, care poate ajunge pana la 43,3%, pentru a ramane in tinta de deficit bugetar

La inceputul lui octombrie, Consiliul Constitutional a invalidat taxa pe dividente, introdusa in 2012 sub fostul presedinte socialist, Francois Hollande. Anularea acestui impozit il constrange pe succesorul sau, Emmanuel Macron, sa ramburseze 10 miliarde de euro."Trebuie sa actionam repede", a rezumat purtatorul de cuvant al guvernului, Christophe Castaner. Joi, Consiliul de ministri a adoptat o suprataxa "exceptionala", care va fi aplicata din 2017.In locul unui impozit normal de 33,3%, profiturile grupurilor cu cifre de afaceri de peste 1 miliarde de euro vor fi impozitate cu 38,3% si chiar cu 43,3% pentru o cifra de afaceri de peste 3 miliarde de euro in acest an.Aceasta taxa ar urma sa aduca statului 5,4 miliarde de euro, astfel incat statul ar mai avea de platit inca 5 miliarde."Ori asta ori ieseam din tintele europene", a explicat ministrul Finantelor, Bruno Le Maire. Guvernul este convins ca, in acest fel, va reusi sa mentina deficitul public la 2,9% din PIB, sub pragul fixat de UE de 3%.