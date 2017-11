MAI a pus in dezbatere publica un proiect de ordin al ministrului pentru protectia familiilor personalului din minister

"Incepand de astazi (joi, n.r.) punem in transparenta decizionala si un proiect de Ordin al Ministrului, prin care asiguram cadrul functional al asigurarii unor masuri de protectie pentru politisti si membrii familiilor acestora, sotul, sotia, copiii si parintii aflati in intretinere legala, in situatiile in care sunt supusi unor amenintari sau violente ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu sau in legatura cu acestea. Ideea centrala este ca atunci cand apar amenintari asupra unor angajati ai ministerului in legatura cu activitatea profesionala desfasurata, trebuie sa existe posibiltatea ca institutia sa ia masuri de protectie pentru acesti angajati, inclusiv acasa, inclusiv in raport cu familia acestuia", a declarat ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, intr-o conferinta de presa.Prin proiectul de ordin beneficiaza de protectie atat persoanalul ministerului, respectiv politistii, personalul militar al Jandarmeriei Romane, cadrele militare ale Directiei Generale de Protectie Interna si functionarii publici din unitatile, institutiile sau structurile din subordinea ministerului, cat si familiile acestora, respectiv sotul sau sotia, copiii si parintii aflati in intretinerea lor legala.Protectia se va impune la solicitare sau din oficiu, atunci cand exista cazul unor amenintari sau violente manifestate impotriva personalului MAI in urma exercitarii atributiilor de serviciu, care pot pune in pericol viata si sanatatea acestuia si a familiilor.Solicitarea trebuie sa indice persoana sau persoanele pentru care se cere protectie, motivul pentru care este necesara protectia, dar si alte date de interes operativ pentru asigurarea unei protectii eficiente. De asemenea, atunci cand se solicita instituirea protectiei pentru membri de familie, la solicitare se ataseaza si acordul lor scris.Protectia din oficiu se va realiza la propunerea DGPI, cu acordul persoanelor vizate.