Femeie violata si talharita de un barbat ce facuse 9 ani de inchisoare pentru viol si si fusese eliberat in baza recursului compensatoriu

Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti informeaza ca, in data de 22 octombrie 2017, in jurul orei 3 dimineata, in timp ce se afla pe Calea Mosilor, nr. 292, prin constrangere fizica si morala, inculpatul a intretinut un raport sexual si un act sexual oral cu persoana vatamata, dupa care, prin amenintarea cu acte de violente, i-a sustras acesteia un telefon mobil si suma de 50 de lei.Procurorii sustin ca barbatul a fost condamnat, in cursul anului 2008, la 10 ani inchisoare cu executare pentru comiterea unei infractiuni de viol si a fost eliberat in data de 19 octombrie 2017, beneficiind de prevederile Legii nr. 169/2017 privind recursul compensatoriu, care prevede scaderea din pedeapsa a 6 zile pentru 30 zile petrecute in detentie in conditii necorespunzatoare.Barbatul a fost retinut de procurori, iar pe 1 noiembrie, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti a decis arestarea lui preventiva pentru 30 de zile pentru savarsirea infractiunilor de viol si talharie calificata.