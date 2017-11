Elena Udrea, despre Florian Coldea: Se imbraca - na, ca femeie, vad - in Vuiton

"Eu cred ca ei si-au servit propriile lor interese. S-au folosit de povestea aceasta ca sa serveasca interesele lor pentru ca aici in Romania batalia a fost si pe bani. Sefii acestia de servicii sunt niste oameni foarte bogati. Daca ne uitam ce avere au si pe unde locuiesc, pe unde isi petrece vacantele si cum se imbraca domnul Coldea, stiti ca am zis eu la un moment dat ca se imbraca - na, ca femeie, vad - in Vuitton. Sunt oameni cu foarte multi bani care s-au implicat in afaceri. Care au decis, prin parghiile pe care le au in justitie, ce om de afaceri este arestat, ce firma se inchide, ce forma ii ia locul. Si constatam ca sunt arestati oameni de afaceri romani si le iau locul oameni de afaceri straini. Lucru care cred ca le foloseste lor foarte bine. Ei au firmele lor", a spus Udrea, intrebata de deputatul PSD Liviu Plesoianu daca are elemente ca George Maior, Florian Coldea sau Laura Codruta Kovesi ar fi servit sau ar servi interese straine.