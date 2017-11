Motivare Inalta Curte: Dan Sova a continuat "voit si constient" activitatea infractionala, desi stia ca pedepsele au fost majorate

"In concluzie, avand in vedere ca inculpatul - senator, deci persoana care exercita o functie de demnitate publica - desi a avut cunostinta de agravarea pedepsei in cazul persoanelor care exercita o astfel de functie, a continuat, in mod voit si constient activitatea infractionala, actele cu relevanta penala constand in 'primirea' sumelor de cate 5.000 euro lunar (a doua modalitate de savarsire a elementului material al infractiunii de trafic de influenta), chiar si dupa intrarea in vigoare a noilor dispozitii legale, odata cu intrarea in vigoare a noului Cod penal, atrage raspunderea sa penala in conditiile noii legi, iar nu in conditiile legii anterioare", se arata in motivare.Conform aceleiasi surse, in cursul urmaririi penale, Dan Sova nu a recunoscut savarsirea faptelor de care era acuzat, a invocat dreptul la tacere si nu a solicitat administrarea de probe. In schimb, in cursul judecatii a fost audiat cu acordul sau si, de asemenea, a propus probe in aparare, insa sustinerile sale nu au convins completul de judecata."Toate argumentele inculpatului Sova Dan Coman cu privire la pretinsa legalitate a incheierii celor doua contracte de asistenta juridica sunt lipsite de relevanta sub aspectul incadrarii juridice a faptei pentru care a fost trimis in judecata si sub aspectul raspunderii sale penale pentru aceasta fapta. (...) Conform doctrinei juridice si jurisprudentei constante, pericolul social al traficului de influenta nu deriva din caracterul actului pentru care urmeaza a se interveni, care poate fi licit sau ilicit, ci de la mijlocul intrebuintat de faptuitor: prevalarea de o influenta reala sau presupusa, prejudiciabila pentru prestigiul functionarului respectiv si pentru entitatea juridica din care acesta face parte. Neintemeiate sunt si alte aparari ale inculpatului Sova Dan Coman", se mai mentioneaza in motivare.Fostul senator Dan Sova a fost condamnat de magistratii de la ICCJ, pe 25 septembrie, la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in dosarul CET Govora, sentinta nefiind definitiva. De asemenea, instanta a dispus confiscarea sumei de 100.000 de euro de la inculpat si mentinerea sechestrului asigurator pe bunurile lui.