Klaus Iohannis spune ca nu va merge la Palatul Victoria cand se vor discuta modificarile fiscale: Presedintele nu are atributii in economie

"Ma simt obligat sa-mi spun parerea cand lucrurile nu merg bine. Pe de alta parte, presedintele nu are atributii in economie, deci nu voi merge in sedinta de guvern", a raspuns presedintele cand a primit o intrebare pe aceasta tema, dupa o declaratie de presa in care a criticat extrem de dur "mega-topaiala fiscal-bugetara" a aliantei PSD-ALDE de la Guvernare si a Guvernului Tudose.Anterior, in cadrul declaratiei de presa, seful statului aratase ca sunt si alte reactii fata de modificarile propuse de Executiv: "in privinta cadrului fiscal-bugetar, exista multiple preocupari, exista multiple avertismente, exista multiple discutii in spatiul public si exista actiuni foarte concrete ale sindicatelor."Klaus Iohannis a mai fost doar de doua ori la Palatul Victoria, la inceputul mandatului guvernului Ciolos si in ianuarie anul acesta, cand a venit la sedinta de guvern si a declarat ca "sunt doi elefanti in camera si nimeni nu vorbeste despre ei: Ordonanta de gratiere si cea de modificare a codurilor penale."