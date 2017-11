Tudose: Cei din Ministerul Energiei si din Guvern care nu inteleg ce inseamna mineritul si complexurile energetice vor trebui sa isi caute loc de munca

Premierul Mihai Tudose a spus, joi, la Mintia, ca Guvernul isi propune sa investeasca in minerit in cadrul unei strategii pentru sistemul energetic national, sustinand ca Termocentrala de la Mintia si Complexul Energetic Hunedoara sunt obiective strategice pentru sistemul energetic national, iar cei din Ministerul Energiei care nu inteleg ce inseamna "va trebui sa isi caute loc de munca".

"Cine nu intelege la nivel de Ministerul Energiei si la nivel de Guvern ca tot ce inseamna Complexul Energetic Hunedoara, ce inseamna Complexul Energetic Oltenia, ce inseamna mineritul si evident producerea de elergie electrica pe baza de grupuri pe carbune va trebui sa isi caute loc de munca, in conditiile in care Guvernul este determinat si coalitia de guvernare sa investeasca bani in minerit fiindca nu putem vorbi de Centrala de la Mintia fara carbunele de pe Valea Jiului care acum se produce putin si cu costuri foarte mari, tehnologia fiind de acum 50 de ani, este evident ca nu putem vorbi de competitivitate", a afirmat Tudose

El a mai spus ca Guvernul este dispus sa investeasca si in siguranta muncii, in contextul in care numai in luna octombrie au avut loc doua accidente in minele din Valea Jiului.

"Suntem dispusi sa investim in retehnologizare, in siguranta muncii, ca acest curent produs la asa cum o numesc localnicii Steaua de pe Mures sa produca curent la preturi competitive si sa fie un element, un pilon de baza in strategia de securitate energetica a Romaniei. Cine nu intelege lucrul acesta, atata timp cat coalita de guvernare, Parlamentul ne sustine pe noi ca Guvern, repet, va trebui sa isi caute un alt loc de munca", a declarat Tudose, aflat in Valea Jiului impreuna cu Liviu Dragnea

El a mai spus ca si datoriile pe care le are Complexul Energetic Hunedoara vor face parte din strategia pentru sistemul energetic national, iar acesta va face parte dintr-un plan de reorganizare.