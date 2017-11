Familie din Botosani, in greva foamei, pentru ca barbatii care au provocat moartea fiicei lor au primit doar 6 ani si 10 luni de inchisoare

Sotii Anisoara si Giovani Danaila, din orasul Darabani, protesteaza in Piata Revolutiei din municipiul Botosani, dorind astfel sa atraga atentia Ministerului Justitiei fata de solutia dispusa de judecatori in dosarul in care cei doi barbati au fost acuzati de omor, tentativa de omor, conducere sub influenta bauturilor alcoolice si curse ilegale de masini."Vrem sa ne vada Ministerul Justitiei. Suntem niste oameni necajiti, pe care nu ii sprijina nimeni. Suntem niste oameni ai nimanui, care ardem in foc. Vai si amar de mama care pune pamant pe pieptul copilului. De ce a platit Anda? A platit distractia la doi nenorociti? Ce a facut copilul meu? Daca furi o gaina, iti da cinci ani. Daca ucizi un om, iei sase. Pentru noi viata nu mai are niciun sens. M-am gandit ca justitia o sa faca dreptate, dar uitati ce dreptate a facut! Mi se pare ca s-a depasit orice limita", sustine Anisoara Danaila.Accidentul rutier a avut loc in luna mai a anului trecut, cu o zi inainte de Paste, dupa ce doi barbati, Florin Stanescu si Emil Bujor, cu varste de 45, respectiv 47 de ani, au iesit dintr-un bar din orasul Darabani, unde consumasera alcool, au urcat la volanul unor masini puternice si au efectuat o cursa ilegala pe strada 1 Decembrie din localitate.In timpul cursei, ei au ocupat ambele sensuri de mers, iar la un moment dat nu au putut evita coliziunea cu un autoturism care circula regulamentar in fata lor si care era condus de Anda Danaila, de 22 de ani. In urma impactului, tanara a decedat pe loc, iar fratele sau, care se afla in autoturism, a fost ranit grav.