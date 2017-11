Fost colonel de contrainformatii in Armata: Inaintea turului I al prezidentialelor din 2009 au fost supravegheate foarte multe persoane fara mandat

"Un alt aspect ilegal si foarte grav a fost una din misiunile generalului Hapau Marian, atunci ca sef al Directiei Contrainformatii. In cadrul structurilor proprii de contrainformatii aveam si acea diviziune a muncii specifica ce se ocupa cu supravegherile si o sa va spun decat despre supravegherile tehnice. Inaintea turului I, deci foarte mult s-a lucrat inaintea turului I, s-a continuat si intre tururi, dar cel mai mult s-a lucrat inaintea turului I, au fost supravegheate foarte multe persoane fara mandat. Intre turul I si turul II nu a mai trebuit sa fie volumul de munca atat de mare, pentru ca stiau despre ce e vorba acolo", a afirmat Paraschiv, la audierea in Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009."Trebuie sa va inchipuiti ca si atunci cand ai mandat, din punct de vedere tehnic, cineva efectueaza acea supraveghere tehnica. Trebuie sa va imaginati ca ceea ce faci cu mandat, ca si lucrator in munca asta specifica, poti sa faci si fara mandat. Sunt urme. Un profesionist cu usurinta poate demonstra treaba asta. Tehnica lasa urme", a continuat acesta.Intrebat daca are informatii despre intalnirea din casa lui Gabriel Oprea din seara turului al doilea de scrutin, Paraschiv a spus ca a aflat "ulterior cate ceva".El a declarat si ca Gabriel Oprea "s-a implicat total" in alegerile prezidentiale din 2009, cu scopul de a-l ajuta pe Traian Basescu sa castige.