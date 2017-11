CNSLR-Fratia vrea greva generala la nivel national

"Biroul Operativ al CNSLR - Fratia, in conformitate cu hotararea Consiliului National din data de 30 octombrie 2017, a decis inceperea procedurilor in vederea declansarii grevei generale in economia nationala pentru urmatoarele nemultumiri ale salariatilor:scaderea tuturor salariilor, in principal in mediul privat, si pierderea de locuri de munca generate de modificarile Codului fiscal prin care se transfera plata contributiilor sociale de la angajator la angajat; imposibilitatea negocierilor sectoriale si intersectoriale ce genereaza lipsa unei protectii reale ale angajatilor, in forma actuala a Legii 62/2011; intarzierea nejustificata a acordarii drepturilor salariale pentru angajatii unor unitati publice de asistenta sociala si medico-sociala de peste 43 luni", se mentioneaza intr-un comunicat al confederatiei.Potrivit sursei citate, greva generala va fi sustinuta in urmatoarele sectoare de activitate: energie, petrol si gaze, chimie, petrochimie, comunicatii, transporturi, lemn si mobila, textile si pielarie, agricultura, sanatate, invatamant, administratie publica si asistenta sociala."Dupa strangerea semnaturilor celor 500.000 de salariati din cadrul confederatiei noastre, vom decide data declansarii grevei generale", se precizeaza in comunicat.