ANI a descoperit ca un consilier ANAF, fost inspector vamal, nu poate sa justifice 440.000 de lei

Bogdanescu a fost inspector principal in Autoritatea Nationala a Vamilor si acum este consilier in cadrul ANAF.ANI a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Bucuresti, in vederea inceperii actiunii de control."Persoana evaluata a fost informata despre declansarea procedurii de evaluare, drepturile de care beneficiaza (de a fi asistat sau reprezentat de un avocat si de a prezenta date sau informatii pe care le considera necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris), precum si despre existenta diferentelor semnificative.Raluca Maria Bogdanescu (fosta Mirtoiu) nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere", se mai spune in comunicatul ANAF.