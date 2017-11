Fondul Proprietatea si-a vandut participatiile de la filialele electrica pentru 752 milioane de lei

Cu doar o zi inainte, marti, Franklin Templeton anuntase ca Fondul si Societatea Energetica “Electrica” S.A. extinsesera data limita a Memorandum-ului de Intelegere semnat in data de 14 iulie 2017 in vederea vanzarii participatiilor pe care Fondul le detine in filialele Electrica cu o luna, pana la 30 noiembrie 2017.Ce a vandut, cu cat si cui:Electrica Furnizare S.A. a fost vanduta catre Electrica si Societatea Filiala de Intretinere si Servicii Energetice "Electrica Serv" S.A. pentru un pret de vanzare total de 167.079.881 RON;Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. a fost vanduta catre Electrica si Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. pentru un pret de vanzare total de 201.702.667 RON;Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. a fost vanduta catre Electrica si Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. pentru un pret de vanzare total de 209.744.928 RON;Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. a fost vanduta catre Electrica si Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. pentru un pret de vanzare total de RON 173.504.365.Amintim ca pe 21 septembrie Fondul Proprietatea a anuntat un acord de vanzare a 2,5% din OMV Petrom pentru 400 milioane de lei, Fondul urmand sa ramana in continuare cu o participatie de circa 10% din compania petroliera.