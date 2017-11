Coalitia "Solidari pentru Sanatate" incepe o serie de proteste in Capitala si in mai multe judete din tara

Va urma o Conferinta de presa in care se vor anunta protestele din medicina de familie din Romania."Coalitia 'Solidari pentru Sanatate" a decis sa avertizeze prin actiuni de protest actuala clasa politica, precum si institutiile responsabile, privind sustenabilitatea sistemului national de asistenta medicala primara cu privire la situatia de criza mjora prelungita in care se afla acest segment de ingrijire a pacientilor", mai scrie comunicatul.In data de 15 noiembrie 2017, Coalitia vrea sa organizeze un miting in Bucuresti, in care impreuna, pacienti si medici protesteaza pentru ca "in Romania nu se mai poate asigura asistenta medicala primara in lipsa unor schimbari fundamentale care sa asigure calitatea adecvata a actului medical", mai scrie comunicatul de presa.Coalitia "Solidari pentru Sanatate" a fost infiintata in data de 28 octombrie 2017 la Bucuresti din: Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF), Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF), Salvati Copiii - Romania, Federatia Asociatiilor Bolnavilor cu Cancer (FABC), Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Autoimune (APAA), Asociatia Nationala pentru Protectia Pacientilor (ANPP), Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Neurodegenerative din Romania (APAN), Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO), Asociatia 'Mame pentru mame' si Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC).