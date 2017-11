Modele de subiecte pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat 2018, publicate de Ministerul Educatiei

Potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei Nationale, citat de Agerpres, modelele de subiecte pentru Evaluarea Nationala au fost construite in functie de trei cerinte: formulare clara, precisa si in stricta concordanta cu programele de examen, nivel mediu de dificultate si posibilitatea de a fi rezolvate in 120 de minute. Modelele orientative de subiecte/biletele de examen/pachetele de fisiere pentru Bacalaureat 2018 au fost concepute in concordanta cu programele in vigoare ale examenului, astfel incat tratarea lor sa valorifice capacitatea de analiza, de sinteza, de generalizare si de abstractizare a candidatilor. De asemenea, vizeaza cuprinderea echilibrata a materiei studiate, solicitandu-se demonstrarea competentelor prevazute in programele de examen, respectiv incadrarea in timpul prevazut de metodologie pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. Comparativ cu anul 2017, nu au fost operate modificari in structura subiectelor", precizeaza MEN.Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE) este institutia din subordinea Ministerului Educatiei specializata in evaluare educationala, avand ca atributii, printre altele, asigurarea coordonarii stiintifice si profesionale a sistemului de examene din invatamantul preuniversitar.In acelasi timp, acestei structuri ii revine elaborarea subiectelor pentru probele de examen, respectiv elaborarea de metodologii, proceduri si regulamente pentru organizarea si desfasurarea examenelor si evaluarilor in invatamantul preuniversitar.