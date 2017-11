Cartel ALFA ii cere lui Iohannis sa medieze conflictul sindicate-Guvern: Masurile promovate prin minciuna de ministrul Muncii vor avea consecinte greu de estimat

"Cu asemenea ministru al Muncii nu va fi restabilit in Romania respectul fata de lucratori si nici principiile muncii decente. Masurile pe care le promoveaza acum, prin dezinformare si mintind in toate datele pe care le prezinta public, prin dezinteresul pe care il are fata de lucratorii din sectorul economic, prin gandirea feudala fata de lucratori (oricum angajatorul face ce vrea in Romania cu lucratorul) sunt impotriva lucratorilor si vor avea consecinte grave, greu de estimat in amploarea lor, atat in plan social, dar si economic", afirma reprezentantii CNS Cartel Alfa.Ei mai spun ca ministrul Muncii a elaborat una dintre cele mai proaste legi a salarizarii publice, care nu numai ca nu rezolva problema inechitatii si dezechilibrului in interiorul sistemului bugetar, ci o adanceste, ca a facut promisiuni exagerate si bazate "mai mult pe inchipuiri" decat pe realitati economice si ca este "incapabila de a-si asuma greselile, preferand sa sacrifice un intreg sistem social, punand in pericol constructia sociala europeana, creata cu mari eforturi in decenii de dialog social si lupta pentru drepturi sociale"."Intreaga Europa discuta despre Pilonul Social European si masurile necesare pentru a restabili dimensiunea sociala, o distributie mai echitabila a rezultatelor economice intre capital si lucratori, o piata a muncii corecte si functionale si sisteme de protectie eficiente. In conditiile in care in Romania se intregistreaza cea mai mare inechitate de venituri si aproape un sfert din lucratori (adica persoane care au un loc de munca) intra in categoria saracilor, Guvernul merge inainte cu masuri aiuritoare, nesustinute de niciun segment al societatii, care duc societatea in directia opusa: precarizarea si impovararea lucratorilor, lipsirea lor de drepturi in fata angajatorilor si deteriorarea serviciilor publice", mai spun liderii sindicali.Potrivit acestora, Codul Fiscal propus de guvern, care realizeaza transferul taxelor sociale de la angajator la angajat, "nu face decat sa intareasca regimul sclavagist in Romania".Liderii sindicali mai spun ca sunt de acord sa fie scutite de contributii anumite categorii sociale, dar in acest caz Guvernul are obligatia sa faca viramentele in bugetele fondurilor sociale din alte surse, asa cum se intampla in prezent, prin retinerea la sursa de catre institutiile platitoare. In propunerea de Cod fiscal, aceste transferuri nu sunt prevazute, iar efectele vor fi: scaderea numarului de servicii publice gratuite, a numarului de medicamente compensate pentru toata lumea, deteriorarea si mai accentuata a serviciilor publice, subminarea increderii cetatenilor in capacitatea statului de a gestiona securitatea sociala, mai spun liderii CNS Cartel ALFA.Confederatia sindicala cere demiterea de urgenta a ministrului Muncii si ii solicita presedintelui Klaus Iohannis "sa isi asume rolul constitutional de mediator" intre partile implicate: Guvern si partidele de guvernamant, pe de o parte, si partenerii sociali de cealalta parte (confederatiile patronale si confederatiile sindicale reprezentative).