Un barbat din Vaslui a fost gasit beat si batut intr-o curte din Londra / Acestea nu isi aduce aminte cum a ajuns in Marea Britanie

Acesta a fost dus la spitalul "Whipps Cross" din Londra, unde a fost remarcat de o asistenta de origine romana care a postat un mesaj pe un grup Facebook dedicat romanilor din Anglia, in speranta ca il va recunoaste cineva."Este internat la Spitalul 'Whipps Cross' din Londra. A fost gasit beat si batut in curtea cuiva. Acei oameni au sunat la politie si l-au dus la spital. El spune ca nu cunoaste pe nimeni si ca nu isi aminteste cum a ajuns in Regatul Unit. Se numeste Mihai Danciu si este din Vaslui. Daca il cunoaste cineva sa imi trimita mesaj in privat. Este internat la sectia unde lucrez eu", a scris Adina Costache.Vremea Noua scrie ca Mihai Danciu a plecat, in urma cu aproape doua saptamani, in Anglia, pentru a-si gasi un loc de munca.Barbatul este din comuna Delesti, satul Albesti, iar consatentii sai spune ca ii placea paharul."Il stiu pe Mihai, era un baiat bun, dar bautura l-a stricat. Sincer, pierderi de memorie avea si fara sa fie batut, si nu ma mira faptul ca a ajuns in situatia asta. La sprit era campion. A plecat acum doua saptamani in Anglia cu un consatean. Nu ma mir sa il vad si pe acela intr-o situatie asemanatoare. Cand era tanar, era mai cuminte, dar nu prea i-a placut munca. Stiu ca acum traieste cu una, care mai are copii din alta casatorie, si stau in casa bunicii lui. Nici ea nu e prea gospodina", a declarat un consatean al acestuia, pentru ziarul vasluian.