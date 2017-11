MApN: Guvernul SUA a transmis scrisoarea de acceptare pentru primul sistem de rachete Patriot care va intra in dotarea Armatei Romane

"Acesta este primul din cele sapte sisteme PATRIOT - patru destinate inzestrarii Statului Major al Fortelor Aeriene si trei Statului Major al Fortelor Terestre - program a carui valoare totala este de circa 3,9 miliarde USD fara TVA. Sistemul pentru care a fost primita LOA este estimat la 764,78 milioane USD fara TVA si va fi contractat pana la sfarsitul acestui an, dupa adoptarea de catre Parlamentul Romaniei a proiectului de lege privind realizarea capabilitatii", transmite MApN.Configuratia 3+ care va fi achizitionata de statul roman este cea mai moderna varianta existenta pe piata in prezent, din punct de vedere al configuratiei hardware si software, al echipamentelor de sol si rachetelor. Pana la sfarsitul anului, Romania va deveni una dintre cele doar sase tari NATO care isi indeplineste angajamentul de alocare a doua procente din PIB pentru cheltuieli de aparare, mai comunica MApN.In luna iulie Departamentul de Stat american si-a dat acordul pentru o posibila vanzarea catre Romania a 7 sisteme de rachete Patriot in configuratia 3+ cu urmatoarele componente:- 7 AN/MPQ-65 radar sets- 7 AN/MSQ-132 engagement control stations- 13 antenna mast groups- 28 M903 launching stations- 56 Patriot MIM-104E Guidance Enhanced Missile-TBM (GEM-T) missiles- 168 Patriot Advanced Capabilty-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) missiles- 7 Electrical Power Plants (EPP) IIIIn aprobarea vanzarii catre Romania de sisteme Patriot, Defense Security Cooperation Agency preciza ca nu exista o componenta de off-set, fiind vorba de un acord guvern la guvern.Cu toate acestea, compania americana Raytheon a semnat in urma cu o saptamana un memorandum de intelegere cu Aerostar Bacau in vederea unei cooperari in cazul in care Romania va finaliza achizitia de rachete Patriot.Memorandumul semnat ofera "oportunitatea industriei romanesti de aparare sa contribuie la producerea si mentenanta fiecarui sistem Patriot livrat in Romania", se arata intr-un comunicat al Raytheon Posibilele cai de colaborare pe care le analizeaza Raytheon si Aerostar includ productia de componente si subansamble, productia, repararea si retehnologizarea ansamblurilor electrice si de comanda, Servicii de mentenanta pentru sistemele Patriot din Romania, precum si furnizarea de piese de schimb, asistenta tehnica, modernizari ale sistemelor si intretinerea periodica a acestora.