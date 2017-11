Dosarul de santaj in care este judecat fostul episop al Husilor, Corneliu Barladeanul, se va judeca in sedinta secreta

In acest dosar, Corneliu Onila are calitatea de persoana vatamata, el reclamand faptul ca a fost santajat cu publicarea unor imagini in care ar fi fost surprins in ipostaze intime alaturi de un barbat, despre care se crede ca, la momentul respectiv, era elev al Seminarului Teologic din Husi.Decizia magistratilor vasluieni vine dupa ce avocatul lui Corneliu Onila a cerut declararea sedintei secreta, pana la finalizarea cercetarii judecatoresti.'Facem aceasta solicitare avand in vedere calitatea persoanei vatamate si faptul ca sunt aspecte care vizeaza viata intima a persoanei vatamate. Vor fi audiati martori care vor da declaratii, in care vor aparea si aspecte ce tin de viata intima a persoanei vatamate', a spus aparatorul fostului prelat.In replica, avocatul unuia dintre preotii acuzati de santaj a afirmat ca sedinta ar trebui sa fie publica, deoarece nu se mai poate vorbi de o calitate a persoanei vatamate, avand in vedere ca aceasta nu mai ocupa functia de episcop.Cazul Episcopului Corneliu Barladeanul a intrat in atentia publica in luna iunie, atunci cand acesta a depus la DNA plangere impotriva a trei preoti care l-ar fi santajat cu darea in vileag a unor imagini compromitatoare. Ulterior, filmul respectiv a aparut in spatiul public. Jitaru Sebastian Cristi, preot arhimandrit la Catedrala Episcopala Husi, Damian Gheorghe, preot de caritate la Spitalul Judetean Vaslui si Bumbu Razvan Mihail, preot paroh la Parohia Valeni au fost retinuti pe data de 15 iunie, fiind acuzati ca ar fi cerut bani sau functii pentru a nu face publice o serie de inregistrari video in care Corneliu Barladeanul ar aparea in ipostaze intime in compania unui fost elev de la Seminarul Teologic Husi. Cei trei preoti au fost ulterior plasati in arest la domiciliu.