Parpalea, denuntatorul din dosarul "Referendumul", a depus la DIICOT o plangere impotriva lui Carmen Dan: "Verificati la sectia unde Carmen Dan a fost presedinte, daca s-a modificat procesul verbal cu prezenta la vot"

Demersul lui vine dupa ce, la randul ei, Carmen Dan a depus o plangere penala impotriva lui Parpalea."Doamna Carmen Dan va trebui sa explice cum a organizat acest grup infractional organizat la nivelul Prefecturii, cum a putut, din postura de prefect al judetului Teleorman, sa oblige, in complicitate cu subprefectul, sa-i ia din atributiunile acestuia privind infiintarea comisiilor de fond funciar. In Romania se face mare tevatura pentru asa-zisele retrocedari. Am sa demonstrez procurorilor cum mecanismul pe bani publici, initiat de doamna Carmen Dan la nivelul judetului Teleorman, a avut acces in 92 de localitati, impreuna cu un grup de persoane din interiorul Prefecturii Teleorman", a spus Parpalea la intrare in sediul DIICOT.El a sustinut ca acest grup infractional este format din 7-8 persoane de la nivelul Prefecturii Teleorman si in acest caz ar fi implicati si judecatori."Am avut o intalnire, putin mai inainte, cu o persoana care a fost numita rapid la Tribunalul Teleorman. Este un judecator, Gudac Petrica, a carui vila a fost facuta de Tel Drum ca o recompensa. Nu mai exista nicio societate sa-i faca o vila unui judecator din Teleorman decat Tel Drum si acum este presedintele Tribunalului Teleorman?", a precizat Parpalea.Barbatul a dat asigurari jurnalistilor ca in spatele demersurilor sale nu se afla oameni politici, asa cum a sustinut Carmen Dan."Eu nu sunt ca cei din PSD sa merg cu fanfara si oameni in spatele meu. Nu am avut niciodata oameni politici in spatele meu. A fost odata Liviu Dragnea, cand era presedinte la Consiliul Judetean Teleorman si presedinte PSD Teleorman. Ca primesc informatii de la cetateni din judetul Teleorman, ca primesc informatii legale de la Curtea de Conturi. Am sa va prezint si o sa prezint si procurorilor un proces verbal cu 23 de pagini emis de Curtea de Conturi - filiala Teleorman si veti vedea sporuri de dispozitiv cum au fost trecute cu vederea de cel care trebuia sa verifice legalitatea tuturor documentelor, reprezentantul Guvernului in judetul Teleorman, care era prefectul Carmen Dan", a adaugat Parpalea.El a mai acuzat-o pe Carmen Dan ca a fost implicata in modificarea proceselor verbale la alegerile din 2012."Cu doamna Carmen Dan m-am intalnit in anul 2012, cand era un neinsemnat membru de partid, o tinea Dragnea in culise. A fost presedinte la o sectie de votare cu mine. Eram colegi atat la alegerile locale, cat si la referendumul din iulie 2012. Doamna Carmen Dan sa va explice ce a cautat in joia dinaintea alegerilor in biroul actualului deputat Boboc Valentin, unde am fost si eu si toti ceilalti presedinti din sectiile de votare, in care ne oferea directive clare venite din partea domnului Dragnea sa modificam procesele verbale in dosarul 'Referendumului', deoarece prezenta de vot la sectia mea era de 38%. Verificati la sectia unde Carmen Dan a fost presedinte, daca s-a modificat procesul verbal cu prezenta la vot la alegerile locale", a mai spus Parpalea.